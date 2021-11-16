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華美銀行2021年第三季業績亮眼榮登年度銀行績效排行榜榜首

紐約訊

美國權威金融資訊媒體「Bank Director」近期公佈「2021年銀行績效計分卡排行榜」（2021 Bank Performance Scorecard）。華美銀行憑藉2020年的穩健營運表現，從全美三百間規模最大的上市銀行中脫穎而出，在總資產5百億美元以上的銀行評選中榮登榜首。該榜單的統計資料由標普（S&P Global Market Intelligence）提供，並由美國投資銀行Piper Sandler & Co.計算整理，旨在評估全美上市銀行的資產品質、資本水準和盈利能力。其他入選該榜單的機構包括浦發矽穀銀行（SVB Financial Group）、美國合眾銀行（U.S. Bancorp）、大通銀行（JP Morgan Chase & Co.）及美國銀行（Bank of America Corp.）。計分卡年度評選主要基於五項指標，包括：平均股東權益報酬率、平均資產報酬率、有形權益與有形資產比率、非獲利資產以及呆帳消除比率。

2020年，儘管中美貿易爭端猶存、新冠疫情對全球經濟造成重創，但華美銀行依然堅持在最關鍵的時刻為客戶與社區提供優質的金融服務，並實現穩健成長、存貸款和總資產均創新高。未來華美銀行將繼續秉持企業文化和價值觀，與客戶一同向前邁進。華美銀行之控股公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票代號為「EWBC」）於10月21日公佈2021年第三季度盈利報告，淨利達2億2千5百40萬美元，較去年同期增長41%，平均有形股東權益報酬率（ROTE）達17.2%。

華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示，華美銀行2021年第三季度再次交出亮眼「成績單」。截至2021年9月30日，總貸款創新紀錄，達4百零5億美元。若不計SBA小型商業署薪資保護貸款（Paycheck Protection Program，簡稱PPP）的影響，第三季度的總貸款較2020年9月30日增加11%，主要得益於商業、住房和商業房地產貸款組合的穩健成長。同時，總存款亦創新高，達5百34億美元，較去年同期增長28%。其中活期存款業務強勁成長，推動銀行存款組合進一步優化——無息存款現佔總存款的43%，去年為36%。

吳建民指出，即使在低利率的環境下，華美銀行也一如既往地持續提昇盈利能力。2021年第三季度的收入較去年成長24%，同時，有效的成本控管使調整後稅前撥備前收入（adjusted pre-tax, pre-provision income）較2021年第二季度增加26%。吳建民表示：「我們有信心以出色的表現為2021年畫上圓滿的句號，並在2022年持續穩步發展。」欲知詳情請參：www.eastwestbank.com。

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