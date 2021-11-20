王嘉廉社區醫療中心 提供新冠加強針

王嘉廉社區醫療中心建議所有符合資格人士儘快接種新冠疫苗 ，預防新冠引起的重症及住院。目前，醫療中心為符合資格的人士提供輝瑞Pfizer和莫德納Moderna新冠疫苗加強針。

醫療中心提醒孕婦和計劃懷孕的女性有關接種新冠疫苗的最新建議。感染新冠病毒會增加孕婦患嚴重併發症甚至致死的風險。近日，疾病控制與預防中心及母嬰健康權威機構強烈建議孕婦接種新冠疫苗。新冠疫苗安全有效，既能保護孕婦，也能保護胎兒。有關新冠疫苗任何問題，孕婦需向醫生進行諮詢。

如果您是12歲及以上人士，還未接種第一針，請現在就行動起來，保護您和家人。紐約市 為了能安全地重新開放，要求民眾出入一些室內商業設施時必須出示新冠疫苗接種證明。如果您需要預約接種加強針，請隨身攜帶您的接種卡，以便在預約時填寫有關您接種的信息。

同時，醫療中心密切關注和遵循疾病控制與預防中心和紐約州衛生署有關5至11歲兒童接種新冠疫苗的指引，為兒童接種積極地做好準備工作。

王嘉廉社區醫療中心是一所非營利機構及聯邦認可的醫療中心，每週開診7天，在曼哈頓 及皇后區設有五個交通方便的地點提供全面的基本醫療服務。醫療中心接受大多數的主要醫療保險，無論您是否有能力支付醫療費用、說何種語言或移民狀況如何，醫療中心均會提供醫療服務。瞭解詳情，請瀏覽：www.cbwchc.org/workshops_ch.asp。今天就致電王嘉廉社區醫療中心：(718)490-7165，在曼哈頓或法拉盛接種新冠疫苗。