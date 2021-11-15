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流感病例已增兩成或致死亡社區資源會免費施打疫苗

紐約訊
社區資源會將為民眾免費施打流感疫苗。
社區資源會將為民眾免費施打流感疫苗。

儘管新冠疫情仍是公共衛生焦點，流感也在秋冬季節捲土重來。數據顯示，2021流感季的病例已比去年增加兩成。為幫助華裔社區健康度過秋冬，華埠青年會（YMCA）與親情健保（Affinity by Molina Healthcare）、仁德醫生（Rendr）等組織，將於11月17日（星期三）舉辦秋季社區資源會，並為民眾免費施打流感疫苗

來自連鎖藥房Walgreens的數據顯示，截至10月底，2021年流感病例已比去年增加了約23%。該機構指出，各地區逐步放寬或取消旅行禁令、民眾聚集增多等，都可能是今年流感季出現反彈的原因。

根據疾病預防與控制中心（CDC）的數據顯示，流感的併發症可能包括細菌性肺炎、耳部感染、鼻竇感染和慢性疾病惡化，如心力衰竭、哮喘或糖尿病，嚴重者可能入院甚至死亡。

該中心建議，所有年滿六個月的人士都應接種流感疫苗，最好在10月底之前完成接種。兒童、孕婦、65歲及以上人士、慢性病患者等，更應接種疫苗。由於每年的流感病毒有所不同，民眾應每年接種疫苗。流感和新冠疫苗可以同時接種，無需間隔。

華埠青年會、親情健保、仁德醫生等組織將聯合舉辦秋季社區資源會，免費為18歲及以上民眾接種流感疫苗。名額有限，先到先得。紐約市移民局、人權局、紐約市警、華策會、紐約希望工程等組織，以及紐約長老會下城醫院、白天使醫療中心、阿茲海默症關愛服務機構、永康藥房等醫療機構和商家也將參與活動，為民眾提供社會資訊和資源、健康講座等內容。

社區資源會活動時間為11月17日（星期三）中午12時至下午4時，地點在華埠包厘街273號，查詢電話：(212)912-2463。

流感疫苗 紐約市 華埠

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