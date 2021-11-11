佳欣旅遊帶您遊杜拜觀世博四國五港10天遊

2020年世界博覽會從今年10月至明年3月於杜拜舉行。

2020世界博覽會原定去年於杜拜籌辦，但因疫情，如東京奧運 一樣延期一年，將於今年10月至明年3月舉行。為期半年，是繼10年前上海世博後唯一可與上海媲美的博覽會。上海和杜拜是世界上超高大樓最多的國家，但杜拜又土又富，花錢不手軟，不怕花只怕找不到地方花。該國政府為了這次的盛會不但耗資鉅額，而且配合疫情政策，早已全國注射疫苗，是最早也是最高保護力的國家。

這次博覽會有192個國家館、60個表演日、200個世界美食 餐飲區，所有餐館高、大、時尚，超現代設計奇景爭其鬥艷，節能多用途超高科技的運用更是令人嘆為觀止。佳欣旅行社旅遊達人傅鶴鳴特別安排豪華行程，邀請華人同胞一起前往此人生一次的世界級盛宴。

行程有一天的時間遊覽杜拜市區，有名的人造棕櫚島；世界最高哈里發塔頂樓鳥瞰全市，樓下即是世界最大的杜拜購物中心和動態噴水池；世界最著名七星帆船飯店，入內搭大堂瀑布電扶梯至貴賓廳享用數百元的午餐；五星級亞特蘭提斯酒店享用晚餐；再有兩天進入世博會暢遊，時間充裕，一票兩天看世界、看文化、吃異國美食。行程也將搭乘載客三千的豪華大遊輪前往另外三國城市或國家遊覽，白天上岸參觀，不用舟車勞頓，晚上看秀、啖美食，不用整理行李換房間。

阿布達比是阿聯酋的首都，參觀最近才開放的奢華總統府及最近方落成的國家博物館和最大的清真寺。行程也會到總統府專門接待國賓六星級的皇宮酒店，大廳及邊設全包金片，穿過此處前往沙灘邊的餐廳享受數百元的午餐。

卡達國的首都多哈，博物館、文化藝術館、獵鷹商店的市集，2022年年底，世界盃足球賽將在此舉辦一個月，行程特別安排在主球場旁50層樓的旋轉觀景餐廳享用上百元的精美午餐。

沙特阿拉伯從未開放觀光 ，今年開始民風開放，女子可以開車、就業、旅行，也開放觀光簽證，作為頭一批美籍觀光客，行程將前往沙特東部第一大城和登陸聯合國遺址——世界最大原始綠洲遊覽，並享用正宗沙特阿拉伯午餐。

佳欣旅遊將在明年二月春節後擇期前往，十天行程包機票、住宿、遊覽、餐食及遊輪約三千餘元，可前往該公司取閱詳細行程簡章。地址：法拉盛緬街37-02號一樓F6A室，電話：(917) 375-7740，電郵：[email protected]，請先電話聯絡。