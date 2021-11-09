美國國稅局再發放43萬筆失業救濟金相關的退款

美國國稅局 近期將向為失業救濟金繳稅的納稅人發送約43萬筆退款，總額超過5.1億美元，該失業救濟金在2020納稅年度中被排除在可稅收入外。

國稅局糾正失業救濟金多付的稅款，使大多數受影響的納稅人免去提交修改後的納稅申報表。到目前為止，美國國稅局已經確定了超過1600萬名需要進行納稅額度調整的人。有些人會收到退款，而另一些人多付的稅款會被用於償付到期稅款或其它債務。

三月份頒布的2021年美國救援計劃法案(ARPA)把2020年向每位納稅人支付的前10,200美元失業補償排除在可稅收入外。這10,200美元是計算調整後總收入(AGI)時排除的金額，不是退稅 金額，排除適用於修正調整後總收入低於150,000美元的個人和已婚夫婦。

今年早些時候，美國國稅局開始審核在ARPA頒布之前提交的納稅申報表，以確定可排除的失業救濟金。迄今為止，美國國稅局已發放超過1170萬筆退款，總額為144億美元。最新一批更正影響了超過51.9萬份稅表，其中43萬納稅人收到了平均約1,189美元的退稅。

國稅局已經審核了最簡單的稅表，現在正專注於更複雜的稅表，對退稅的審核和更正處理幾乎完成。美國國稅局計劃在年底前發放另一批更正退款。

受影響的納稅人通常會在調整後30天內收到國稅局的信函，信函會通知他們進行了何種調整（退款、支付國稅局債務或其它授權債務的付款抵消）以及調整金額。

美國國稅局還正在對受排除影響的低收入家庭福利優惠、附加子女減稅優惠、美國機會稅收優惠、保費稅額抵免優惠和紓困金退稅額進行更正。大多數納稅人無需採取任何行動，也無需致電國稅局。

國稅局將在11月和12月向未申請低收入家庭福利優惠或附加子女減稅優惠但現在或有資格申請的個人發出通知。這些通知不是抵免資格確認函，因此納稅人如果有資格獲得這些抵免，則需要對信函做出回應，而不是直接提交修改過的稅表。對於在排除項扣除後有資格獲得其它抵免和/或扣除、但未在其原始申報表中申報的納稅人，他們必須提交表格1040-X《修訂後的美國個人所得稅申報表》，以申領任何新福利。

獲取更多信息，包括如何填寫提交修正申報表的詳細信息，請瀏覽IRS.gov查看。