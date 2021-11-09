中國嘉德2021秋季拍賣會11月盛大開幕

春耕秋收，春華秋實，又到了收穫的秋天。中國 嘉德2021秋季拍賣 會將於11月14日隆重啟幕，一場魅力無窮、驚喜無限的金秋藝術盛宴即將震撼上演。

中國嘉德2021秋季拍賣會繼續堅持學術引領、市場導向，堅持高品質、高標準的專業路線，彙集7500餘件重磅珍品，涵蓋中國書畫、二十世紀及當代藝術、瓷器及古董珍玩、古典傢俱及工藝品、古籍善本、名人手跡、郵品錢幣、珠寶翡翠、佳釀臻茗等多個門類，精品薈萃、佳構雲集、亮點頻現、精彩無限，敬請期待！

中國近現代及當代書畫今秋將推出近千件佳作傑構，分列四大專場。蒙資深藏家信任，此季很榮幸將推出張大千兩件巔峰巨制：《致李秋君夏山高隱圖》和《秋曦圖》，此番合璧熠熠生輝，足堪驚豔全場。2021秋古代書畫呈獻《大觀》夜場、《中國古代書畫》日場兩個專場。《石渠寶笈初編》周之冕《百花圖》領銜《大觀·中國書畫珍品之夜·古代》，包括《高花閣鑒存——謝稚柳陳佩秋伉儷紀念專輯》、《十硯齋聚珍》兩個專藏、《中國古代書畫圖目》著錄夏昶《嶰谷清風》，及明代沈周、尤求、黃道周、傅山、張瑞圖等名家書畫精品。

二十世紀及當代藝術部繼春拍佳績之機再接再厲，為諸位藏家廣納珍品。秋拍承接春拍之場次結構，重推七大專場，西方博物館級力作與中國名家精品交相輝映，相信定令諸位戀戀矚盼。

瓷器及古董珍玩部共推出9大專場，涵蓋瓷器、玉器、文房雜項、佛像、紫砂等多個品類，總數突破1000件。其中瓷器夜場部分延續“宸賞——明清禦瓷珍玩”專場，並設立兩個私人專場，收錄瓷器及古董珍玩124件，全方位展現明清禦窯瓷器登峰造極的技藝和品質。佛像部分拍品近百件，重點拍品清乾隆宮廷禦制銅合金勝樂金剛像無疑代表了乾隆宮廷造像的最高工藝水準。

古典傢俱及工藝品部推出6大專場，涵蓋了新老傢俱、國石篆刻、古琴、文房及地毯等門類，近700件拍品。其中古典傢俱部分以黃花梨、紫檀為主，輔以其他名貴木材，種類繁多、製作精良，展示了明清時期傢俱製作的典範。文房部分特別推出王世襄先生舊藏專題，內容涵蓋手稿、書畫、銅佛、木器等門類。另外，絲桐金聲古琴專題將呈現名家珍藏唐宋至民國古琴十床，並有當代著名琴家王鵬親斫古琴兩床。國石篆刻部分此次亮點頗多，除了傳統的“清甯——金石篆刻藝術”專場外，我們還特別推出了“獨秀——陳巨來的藝術世界”專場。

本季古籍善本部推出“浮光掠影——啟功先生舊藏”、“古籍善本/金石碑帖”、“嘉樹堂藏金石小品”、“筆墨文章——信劄寫本”四個專場，甄選五百餘件拍品，靜候嘉期。

郵品錢幣傳統版塊繼續深耕市場，優中選優、數量精簡，以時間為軸，依不同材質劃分為金銀錠、古錢、紙鈔、機制幣、郵品、金銀器、簽名收藏七大版塊。其中徐世昌“仁壽同登”紀念金章、民國廿五年嘉禾銅元、全國山河一片紅郵票四方連等珍貴藏品亮相秋拍。

中國嘉德2021秋季拍賣會預展：11月14日-17日，嘉德藝術中心、北京 國際飯店會議中心；拍賣：11月18日-23日，嘉德藝術中心王府井大街1號；敬請關注www.cguardian.com。