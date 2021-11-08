「法林頓大廈」豪華公寓最耀眼的法拉盛新地標

在繁忙的法拉盛中心地帶，越來越多的新樓盤拔地而起，而最耀眼也最值得期待的一個，正是由世紀集團開發的法林頓大廈The Farrington。

法拉盛 全新豪華公寓「法林頓大廈The FARRINGTON」，由世界著名設計師Andres Escobar精巧建築設計，是近年紐約市 最成功的豪華住宅開發項目之一。除了坐擁法拉盛的便捷生活機能外，還能享受360°樓頂休閒空間，可瞭望曼哈頓&皇后區全景；多個公共露臺配備綠植園藝及休閒配備設施，名家出手，不同凡響。法林頓大廈全新豪華公寓，可享15年減稅計劃，歡迎各界參觀。

法林頓大廈是由華人著名地產建造商世紀集團一手打造，世界著名設計師Andres Escobar精心設計的又一傑作。從建築概念圖可以看出，法林頓大廈是一棟非常現代化、集商業住宅為一體的新興建築，同時配備了相應的綠化帶。15層樓高，輕鬆改寫法拉盛的天際線。地理位置的優越，不僅讓生活和居住在此的住戶可以享受到便利的生活環境，也能同時擁有安靜的社區環境。

法林頓大廈把建築分為三個主體部分，從結構到佈局，從外部建築設計到內部裝修，都是現代建築的典範和極致奢華的彰顯。酒店和5000平方尺的法林頓商場無疑會為法拉盛乃至北法拉盛區域帶來巨大的商機，越來越多的時尚品牌和一線大牌都選擇入駐法拉盛各大商業中心。

法林頓大廈的內部建築設計和裝修也極盡人性化和生活化，在住宅區塊設定了新的奢華標準。無論是一居室、二居室還是三居室，都有非常寬敞明亮的佈局設計，尤其在採光方面有精心的設計，許多人喜歡在家中擺放綠植，也享受早晨第一縷陽光照入室內的溫暖。

法林頓大廈的設計亮點之一就是擁有超大的落地窗，不僅可以從視覺上延伸居住視野，也更加符合當代人的生活體驗。每一套公寓都有精心設計的風格，高級飾面和木質地板、廚房的石英檯面和浴室瓷磚裝修，都從整體提升住宅的奢華感受。100間高檔住宅公寓座落於法林頓大廈的第八到第十五樓層，每個單位都配有德國名牌Bosch洗衣機、烘乾機、冰箱、洗碗機、抽屜式微波爐、義大利 名牌 GD Arredamenti廚櫃、義大利名牌Bertazzoni爐頭及排氣裝置。

大樓設有健身房、BBQ燒烤爐、186個車位和15台電動汽車Super charger。超低維持費約$0.5/sq ft，每月維持費包含：地稅、管理費、冷水、熱水、煤氣，同時也包括了大樓設施和居民專享高級健身會所使用權，包括室內游泳館、室內遊戲場所、自行車間、會議室、宴會廳等。

美國世紀集團是紐約本地經驗豐富的地產開發公司，創始人George Xu(徐家鵬)先生致力於房地產開發二十多年。迄今為止，世紀集團的房產遍及紐約皇后區以及布魯克林區，所開發項目包括別墅、住宅、商住兩用房以及酒店項目。世紀集團在紐約地產領域有著舉足輕重的地位。

法林頓大廈豪華公寓銷售中心：33-66 Farrington St, Flushing, NY 11354，歡迎有興趣的人士預約看房，同時提供房屋租賃和託管業務服務。電話：917-880-3330，網站：farringtonny.com，電郵：[email protected]。