美國黃金自由夢安身立命、重建自由自我、使夢想成真

申辦綠卡。

美國是被全球公認為最富裕及言論思想自由的民主國家，每年以百多萬計的數量吸收來自世界各國的新移民。由於各種新的移民政策在拜登總統的任期間陸續得以推廣實行，在各國移民政策放寬的情況下，中國人移美亦得到很大限度的放寬，而美國一直都是中國人移民的首選，那麼移民美國有哪些方式呢？

申辦移民綠卡 主要有以下幾種類別：

一、 親屬（包括婚姻）移民

移民法規定這些親屬遞交的移民申請的優先類別不一樣，拿到綠卡的時間也有很大的差別。

1.美國公民 的兄弟姐妹遞交移民申請，申請人需要等待10年左右才有可能拿到綠卡。

2.父母是美國公民、申請人不滿21歲，父母遞交移民申請後，有可能在幾個月就拿到綠卡。但是，如果年滿21歲，或者已結婚，則須等待多年，有可能長達7到8年之久。

3.申請人的子女是美國公民，且年滿21歲，父母可以在幾個月內得到綠卡。

4.申請人和美國公民結婚，一般可以在幾個月內拿到美國綠卡，不過這個綠卡是兩年有效的臨時綠卡。臨時綠卡轉成正式綠卡的申請一旦被拒，將進入移民法庭的遞解出境程式。

二、EB-5投資移民

美國EB-5投資移民，只要有能夠證明資金來源的50萬或100萬美元投資款，申請人就可以申請投資移民，在這種情況下有可能在一年內或左右拿到美國臨時綠卡。

三、勞工(職業)移民

主要有以下五種形式：(1)EB1A特殊人才；(2)EB-2NIW第二優先國家利益豁免；(3)EB1B傑出教授和研究人員；(4)EB-2orEB-3PERM第二優先或者第三優先勞工證申請；(5)EB1C優先的跨國公司主管。

然而外籍留學生一般沒有資格通過後面的三種形式申請綠卡，因為這三種形式必須有美國雇主(公司)的支持才能辦理。幾乎沒有美國雇主願意在正式聘用外籍留學生之前開始綠卡申請程式，因此一般來說只有前二種形式可以申請，因為這種形式移民法律上不要求美國雇主的支持，申請人可以自我申請。即使不要求有工作(Job Offer)，但移民局官員審理EB1A特殊人才和EB-2NIW申請時還是要考慮申請人之前取得過什麼特殊成就，以及將來能給美國帶來什麼利益。

四、政治庇護

辦理政治庇護的批准，可以尋求經驗豐富、專業的律師樓，提供有效的幫助，並成功獲得政治庇護的批准。此外，許多已被移民法庭下達驅逐令的中國移民也可以用國情變化為由，請到律師幫助提交動議，要求重審及撤銷驅逐令。

五、抽獎移民

申請免費、程序簡單。被抽中的申請人按照中獎號碼大小申請移民簽證，但不是所有國家及地區都符合抽獎資格。

六、等待大赦移民

美國每幾十年搞一次大赦，讓非法移民 得到合法身份。由於最近有關衡量在美實際居留時長的法律進行了重要的修改，許多曾經被下達驅逐令的移民現在也有資格申請十年綠卡。在這個新法律實施之後，許多移民如在美國居住滿十年、有良好的道德品質、子女/配偶或父母會因其離國而面臨特殊困難者，將有機會獲得綠卡成為美國的永久居民。

在這個新的比較寬鬆的移民政策氛圍下，曾經被下達驅逐令的移民，因在美國建立家庭而有機會獲得案子重審，從而得以將驅逐令去除並獲得合法身份。這類移民可提交重新開案的動議並通過尋求豁免的管道取得移民簽證。

七、H1B抽籤移民

美國為了吸引人才，專門對留學生申請綠卡開闢通道。留學生可以找一個雇主，然後申請H-1B簽證、獲得H-1B簽證後，就可以申請綠卡了。

另，拜登政府剛剛推出新的移民政策，允許在今年8月5日前入境的香港人獲得延遲強制離境的權利，他們可以獲得合法工作許可及其他移民福利。

除了以上這些移民政策，還有「夢想者」簽證（DACA）、犯罪受害者簽證（U visa）、特殊青少年移民身份等。

部份資料提供：安德魯‧弗里德曼律師樓