聯邦醫療保險年度投保選擇

Humana惠安納的街頭聯邦醫療保險流動服務車。

一年一度的聯邦醫療保險 優先計劃(Medicare Advantage)及聯邦醫療保險處方藥計劃(Medicare Prescription Drug Plan)的選擇期正進行中。今年從10月15日至12月7日，數以千萬符合資格獲享聯邦醫療保險的耆老可依據自己在2022年的承保需求，登記、轉換或退出醫療保險計劃。由於新冠疫情仍在持續，聯邦醫療保險信息與資源可協助您在保持安全之際選擇合適的計劃。無論瀏覽網站、參加在線教育活動以及與保險經紀人一對一面談，都是了解您聯邦醫療保險計劃選項的絕佳方法。同時，相當重要的是當您上網瀏覽聯邦醫療保險資源時，請注意保護個人資料，避免虛假優惠和其他騙局。

以下是如何為聯邦醫療保險年度選擇期做好準備的一些要訣：

1. 使用網上工具

請瀏覽Medicare.gov網站中的Medicare Plan Finder(聯邦醫療保險計劃查找器)，以比較計劃、福利，獲得每個計劃對於一般會員的費用預估。如果您對於有助支付處方藥費用的聯邦醫療保險D部分(Part D)感興趣，還可以輸入所服用的處方藥名稱，以確保您正在考慮的計劃有承保這些藥物。

在Medicare.gov網站中，您還可以了解並登記加入聯邦醫療保險優先計劃，有時稱為C部分(Part C)或MA計劃(MA Plans)，並可瀏覽保險公司的網站以進一步了解有關該公司所承保福利的更多資訊。提供聯邦醫療保險優先計劃的保險公司，會提供關於其計劃和服務的詳細資訊、處方藥價格及其他福利資訊。您還可以查看您的主治醫生或其他服務提供者是否在聯邦醫療保險優先計劃的網絡內。

2. 聯繫專家

許多保險公司都提供線上研討會以解說2022年聯邦醫療保險優先計劃選項。此外，您可以查看能否安排時間與保險公司的保險經紀人進行面對面、電話或視頻的一對一商談。在參加教育活動或商談之前，您最好事先準備一份問題清單，以確保獲得所需的資訊。如：該計劃是否包括眼科、耳科和牙科保障？遠程醫療服務在承保範圍內嗎？前往預約就診的交通是否包括在內？

3. 保護自己免受聯邦醫療保險詐騙

聯邦醫療保險機構已提出警告，詐騙者可能會試圖利用新冠疫情來竊取醫療保險受益人的醫保號碼、銀行資訊或其他個人資料。詐騙者可能會嘗試透過電話、電子郵件、簡訊、社交媒體或訪問住家與您聯繫。您只能將自己的聯邦醫療保險號碼提供給您的醫生、藥劑師、醫院、健康保險公司或其他值得信賴的醫療保健提供者。未知來源的簡訊和電子郵件中的鏈接切勿點擊，並請掛斷陌生電話。

如果您不習慣在網上瀏覽計劃資訊，可以選擇與保險經紀人面談，或者利用Medicare.gov提供的安排電話商談選項。若需了解更多資訊，請瀏覽Medicare.gov或致電1-800-633-4227。