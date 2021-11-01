格萊寶美孕試管嬰兒中心專精試管或移植多次失敗患者

曼哈頓的格萊寶美孕試管嬰兒中心（Global Fertility & Genetics NY, USA）服務項目包括試管嬰兒、性別篩查、基因診斷、凍卵、凍精、借卵代孕、借精、代孕等。尤其擅長治療高齡女性、試管或移植多次失敗者，符合低收入標準的家庭可申請試管補助計畫。

格萊寶美孕中心由國際女性生育力保護大使劉安妮女士(Annie Liu)任CEO，美國 輔助生殖技術協會前主席凱文·杜迪博士(Dr. Kevin Doody)任首席科學家，輔助生殖首席專家是原哥倫比亞大學生殖醫學教授、有近40年經驗的哈立德·澤圖恩。

格萊寶為中美之間輔助生殖技術及醫護培訓搭建平臺，是海外試管的最大醫療平臺和紐約頂尖試管嬰兒中心。通過中國 總部和12家備孕中心，給中國病人提供更安全、更專業、更省錢的美國試管嬰兒服務，包括免費「凍卵」慈善計畫。

從2017年開始，格萊寶已經在北京 、上海、廣州等30個城市建立了50家生殖分院和12家備孕中心。安妮表示：中國市場供不應求，以後中國的患者可以免費與美國專家面對面。如果患者想諮詢美國的專家，集齊三個檢測報告後，在www.gfgivf.cn網站提交需求，將有專門的工作人員收到後翻譯成英文提交到美國專家團隊，並給患者推薦美國專家來回答患者的問題，解讀報告、定制方案。

如今中國的女性不用出國就可以到格萊寶美孕中國辦事處，北京明德國際醫院和12家備孕中心進行諮詢和做相關的安排，然後就輕鬆地接受世界一流水準的冷凍卵子技術。

格萊寶美孕試管嬰兒中心電話：646-859-6172，地址：115 East 57th ST, Suite 420, New York, NY 10022，網址：www.globalfertility.net，中國官網：www.gfgivf.cn。