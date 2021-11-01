情歌天後梁靜茹金神開唱

金神迎來疫情後第一場大型華裔歌星演唱會：「情歌本格派」2021音樂會。

萬眾期待的康州金神體育館將迎來梁靜茹 “情歌本格派”2021音樂會，11月24日深夜一點，美東站僅此一場，門票熱賣中！

梁靜茹是馬來西亞華人 女歌手，1999年在台灣 演藝圈出道，至今已發行13張音樂專輯和兩張精選專輯，全亞洲銷量近2000萬張，累計超過120餘場世界巡迴售票演唱會，其中世界巡迴演唱會的觀賞人數突破150萬人次。她與「情歌」二字劃上等號，是名副其實的「情歌天后」。

她是療癒系情歌「本格派」，是一位紮實地以情歌建立品牌的華語歌手，以感動、簡單、誠實、勇敢這些她獨有的配方詮釋每一首情歌，聲音與情感都無人能取代。「情歌天后」用感動、簡單、誠實、勇敢四個關鍵詞拆解了自己「情歌本格派」的特質。

今年感恩節期間，梁靜茹將來到康州金神體樂館舉行音樂會，聽她唱歌將喚起我們對原汁原味“歌”的感受，真切地痛著、悲著。當「情歌本格派」的經典再度響起，那一曲曲熟悉的旋律將帶領觀眾找尋愛情的起源。

本次演出門票VIP票價$268，另有三檔票價$218、$168、$98。請通過網站www.iemshowplace.com或致電718-888-3113查詢購票詳情，感受震撼人心的情歌之夜。