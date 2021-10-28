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美國律師樓幫您解決房東房客問題

紐約訊
美國律師樓團隊由資深律師Angelo R. Picerno（右）主理並親自出庭。
美國律師樓團隊由資深律師Angelo R. Picerno（右）主理並親自出庭。

PICERNO & ASSOCIATES, PLLC.美國律師樓有最好的律師團隊為您解決房東房客問題，該律師樓團隊均由紐約州執牌律師親自主理上庭，可線上起訴或直接進入法庭遞交文件，房東房客問題將得到最快速及最有效的解決。

美國律師樓表示，房客不按時交租會造成房東很大的困擾，因為房東仍然需要支付各項房屋費用，包括電暖煤氣、維修、房屋貸款、保險及稅收等。通常房東不會立即採取法律程式，希望房客會儘快主動償還支付所欠房租。一拖再拖，事實上對於房東非常不利。美國律師樓強烈主張您提早啟動房東房客法律程式，從長遠的角度來講，房東其實是把自己置於一個更有利的位置。及時果斷地尋求律師進行正確的法律程式驅趕房客刻不容緩，這樣才能更好地減少損失。

此外，選擇哪一種訴訟種類也是非常重要的，因為如果房東對房客沒有展開一個正確的法律程式，這也可能會導致延誤，在這樣的延誤期間內，房客可以繼續滯留而拒絕支付房租。美國律師樓的紀錄不言自明，多年來他們已驅逐了許多住戶。即使你的公寓是非法的，比如非法的地下室，你仍然有辦法可以快速地讓房客離開。該律師樓處理法院的文件也非常迅速，他們瞭解法警驅逐程序可以保證您的案件得到更快的處理。

美國律師樓認為採取強硬、富有攻擊性的措施驅逐房客是非常重要的。同時，聘請一位好的律師100%相信您的案件也是非常重要的。他們最重要的目標是專業、禮貌，尊重所有的客戶並確保房東取得可能得到的最好結果。

美國律師樓不收取任何隱藏費用，他們只收取平價可負擔費用，它包括法庭費用、過程服務費、所有法庭出庭費和律師工作的費用。如果您有房東房客的任何疑問，請致電美國律師樓獲取免費諮詢，並與專業律師探討您的情況。美國律師樓會耐心為您解釋完整的房東房客法律程式，完全和真實地向您說明一切細節及情況。

PICERNO & ASSOCIATES, PLLC美國律師樓的律師團隊將提供全方位的律師諮詢及服務，請電：1-718-888-9775，中文助理會全力幫助您。地址：36-40 Main Street, Suite 508, Flushing, NY 11354。

房東 美國 紐約州

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