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國稅局 2022 年老年人稅務輔導

紐約訊

美國國稅局最近通過老年人稅務輔導（TCE）計劃和免費稅務服務（VITA）計劃，向提供免費聯邦報稅服務的組織提供了超過4100萬美元的撥款。

今年，美國國稅局向34名老年人稅務輔導和300名免費稅務服務申請人頒發了撥款。美國國稅局收到了379份申請，申請額度超過7000萬美元。

TCE計劃成立於1978年，為60歲或以上的個人提供免費的稅務諮詢和聯邦報稅準備。志願者接受培訓和技術支持，隨後在全國各地的社區地點為民眾提供援助。

VITA計劃創建於1969年，旨在幫助服務不足的社區，例如中低收入者和英語水平有限的納稅人。VITA贈款接受者提供免費的聯邦納稅申報表準備和電子申報。該撥款計劃有助於將VITA服務擴展到服務不足的人群。

國稅局與全國范圍內的各種組織建立合作夥伴關係，以開發VITA和TCE計劃。社區合作夥伴包括非營利機構、宗教組織、社區中心和大型雇主。美國國稅局為這些組織提供稅法培訓、認證和監督，幫助他們準備準確的申報表。

有關申請TCE或VITA計劃以及當前贈款接受者名單的信息，請訪問TCE網頁https://www.irs.gov/individuals/tax-counseling-for-the-elderly或VITA撥款網頁https://www.irs.gov/individuals/irs-vita-grant-program。有關成為TCE或VITA志願者的詳細信息，請訪問https://www.irs.gov/individuals/irs-tax-volunteers。

國稅局 美國 報稅

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