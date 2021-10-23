酒樓與居家地氈舖設 豪華時尚 氣派非凡 無另類可比！

沙發下面放一塊地氈，空間上適度地留白。

現代社會中酒店、餐廳、高級寫字樓、豪華會所、店面陳列室等公共場所的地面，材料上採用地氈配襯，稱得上是氣派非凡無與倫比。但在購買地氈時必需要知道自己所用的埸所，不同埸所選不同材質，如何選擇所需要的材料，是一門很大的學問！

●餐廳酒樓地氈

多以圖案花紋地氈為主題，因很多時候中式酒樓是以喜慶聚會為主要業務，其地氈顏色都以紅色及黃金色為主。紅色亦有分鮮紅及棗紅二款，棗紅色實而不華內配金花是自助餐業者的最愛，棗紅顏色耐髒，在人流密集的自助餐行業中可以稱得上是首選，當然鮮紅大氣的圖案地氈，是被全喜慶餐廳酒樓界喻為全店鎮山之寶，賓客一推門立即就會看到喜氣洋洋的紅氈使人心情倍感雀躍。除了圖案的美觀設計外還要顧及到地氈本身的結構性，從使用功能方面選擇，根據地氈的具體使用外部條件可以有如下選擇1、餐堂內如有手推點心車或輪椅、童車等膠輪車經常活動，應選擇不怕壓、防脫線、易清洗的合成纖維編製而成的絨毛面地氈。2、如在人流量較大的房間鋪設地氈，應選擇絨頭質量高、密度較大、而且耐磨損的簇絨圈地氈。

酒店服務性行業，地氈配搭住客感受至關重要。人們入住酒店除一張舒適的睡床，地氈往往關乎住客下床以及步進房間時的即時感受，甚至是影響住客再次光臨與否的重要因素。

●家用地氈的選擇

家用地氈相較於商業地氈選擇的著重點不同。對舒適度要求較高，而對耐磨性和清潔的簡單需求會降低。對有幼兒的家庭，應選擇耐腐蝕、耐污染、易清洗、顏色偏深的合成纖維編制的地氈。哪些材質的地氈易清洗？不同材質的地氈，保養方法有差異。最不好保養的地氈，要算毛地氈了，純羊毛的地氈容易生蟲，容易掉毛，況且被弄髒時，要用品質良好的專用清潔藥劑、先進高效的清洗機器洗才能洗乾淨。纖維地氈多是用滌綸、腈綸、丙綸的長絲或短纖維織成，價格便宜，效果良好，有吸塵、吸音、保溫的作用。化纖地氈的纖維較短適合於機洗，也可直接將溶解開的洗滌劑倒在地氈上，就可以迅速將污漬清除。混紡地氈色彩豐富，花樣多，但是腳感次點。混紡地氈清洗也比較方便，可以拿去乾洗店用洗衣機洗。最好洗的地氈，要算塑料地氈，清水就可以洗乾淨，但是這種地氈多用於防滑，一般家庭不用塑料地氈。

●地氈選配要注意的原則

要考慮空間格局問題，室內走廊最好鋪放長方形的道氈；進門處、浴室門外等用小的長方或橢圓形塊氈更適宜。客廳是走動最頻繁的地方，最好選擇耐磨、顏色耐髒的地氈。如果想在沙發下面放一塊地氈，注意空間上適度地留白。另外要注意的，地氈的材質越來越多元化，除了人造素材之外，甚至竹纖維、玉米纖維、乾草等都能夠編織成地氈，而尼龍、人造纖維或合成皮也已廣泛使用，但這些地氈不易清潔，對健康造成負面影響。

●如何選購臥室地氈

1.搭配問題：有個簡單的方法：用臥室中的幾種主要色調作為地氈顏色的構成要素，按照這樣的方法選擇，不僅簡單，又有了準確性。2.用途問題：一般地氈都是放在臥室門口或者是床底下，一般以小尺寸的地氈或是腳墊最佳。3.質量問題：無論選擇的地氈是哪種質地，外觀質量都要求氈面沒有破損、污漬、褶皺，色差、條痕和修補痕跡都不明顯，地氈的邊緣沒有彎折，地氈的背面要求不脫襯、不滲膠。有些機織的地氈往往會出現褶皺、色差、掉毛、掉色等問題。

●地氈的種類與保養

（一）按表面纖維劃分：1.圈絨地氈由於簇桿緊密，適用於踩踏頻繁之地區，耐磨且維護方便。2.割絨地氈的外表非常平整，將外觀與使用性能很好的融於一體，但在耐磨性則不如圈絨地氈。3.圈割地氈正如其名，是割絨與圈絨的結合體。

（二）按編織工藝劃分：1.手工編織地氈選用上等羊毛採用人工編織，織出的地氈精緻而結實。2.機織地氈也有編織地氈和簇絨地氈兩種，編織地氈是把手工地氈工藝應用於機械化生產，使地氈結構比較牢固，簇絨地氈是在底布上栽絨而成。

（三）按材質劃分：1.純毛地氈，中國 的純毛地氈其纖維長，拉力大， 彈性好，有光澤，纖維稍粗而且有力，是世界上編織地氈的最好優質原料。目前，有的廠家將中國的土種綿羊毛與進口(如新西蘭等國)毛纖維摻配使用，發揮進口羊毛纖維細、光澤亮等特點。2.化纖地氈，和稱合成地氈，又可分為尼龍、丙綸、滌綸和腈綸四種，最常見最常用的是尼龍地氈，它的最大特點是耐磨性強，同時克服了純毛地氈易腐蝕、易霉變的缺點。3.真絲地氈是一種高檔的地面和牆面裝飾品，具有極佳的實用價值和收藏價值。4.碎布地氈是性價比最好的地氈，可以機洗而且可以兩面使用。5.麂皮地氈一般為碎牛皮製成，顏色比較單一，煙灰色或懷舊的黃色最多，非常時尚 ，質感很強。6.黃麻地氈與麂皮地氈一樣，是很漂亮但不能水洗，需用清潔劑擦洗。

●地氈的保養技巧