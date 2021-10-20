「做得好小天使基金會」表愛心

「做得好小天使基金會」捐贈一百磅來自春雨農場的新鮮有機蘋果。

「做得好小天使基金會」（Good Job Angels）執行長江琬瑜於十月十四日向新成立的「長島華人療養院 」捐贈了一百磅來自春雨農場的新鮮有機蘋果，受到長島華人療養院院長金娜女士和華人主管葉小姐及其部門的熱情歡迎。

「做得好小天使基金會」十年來服務身心障礙的家庭，提供身心障礙孩子教育訓練、福利諮詢，幫助他們培養興趣、享有生活品質，旗下的春雨農場提供給身心障礙者一個工作訓練的大自然環境。春雨農場位於紐約上州萬寶路(Marlboro)，離紐約市車距約一個半小時，眾山環繞、雨水豐沛。其自然環境類似日本的富士山下，因而產出甜美多汁的富士蘋果和上州獨有的馬告蘋果。十月和十一月是蘋果盛產的季節，江琬瑜歡迎社區朋友週末上山採果，農場採預約制，預約可至春雨農場網站：www.malkoshfarm.com，或電洽：845-393-1793。

「長島華人療養院」是由Loving Care Health Management LLC和納蘇大學醫療中心共同成立的華人療養部門；由華人團隊專門為華人社區推出新的短/長期護理、短/長期復健服務，提供安全、專業、妥善的照護。為有非緊急醫療需求、持有Medicaid（白卡）和Medicare（紅藍卡）雙重資格或有任何主要私人保險的老年患者，提供長期護理和短期住院服務。院長金娜女士說：「我們很高興將這項服務帶給每個需要的人。」20多年來，他們已經成功地向在長島和新澤西州的韓裔移民提供了這種護理。「我們現在希望進一步將其提供給華裔長者們。」

她說：「我們提供這項服務的設施是長島A. Holly Patterson擴展護理設施，它目前提供頂級安全的護理服務、全面的護理和高品質的生活、完整性檢查過程、安全工作人員防疫和每週測試、醫療防護裝備和工作流程更新等。與其他老人院環境相比，該設施顯然對長者們更加安全。有人說，「比住家房屋和其他公共設施更好，他們不必擔心誰會來訪家。」在這裡，靠近長者們的家人、醫生、朋友和他們熟悉的環境。同時，院外空間寬敞舒適，空氣清新，工作人員友善，出入有保安。

華人療養院的服務項目包括：營養豐富的中式美食、宗教祟拜和心靈關懷、戶外郊遊活動、生日慶祝活動、特殊節日/活動、節目慶典和豐富娛樂活動、母語服務、便利娛樂設施和電視頻道（中文/韓語/印度語）、專業的醫療團隊駐診、短期/長期護理、短期/長期復健、物理療法、透析治療診所、老年癡呆症特殊護理部門、多種感官和認知職業治療、腦中風後亞急性復康治療、急診室、傷口護理、氣管切開治療、暫托護理/臨終關懷、呼吸機系統服務、安排非緊急醫療預約交通工具。

華人部門主管葉小姐歡迎其他醫療專業人員（尤其是醫院、老年科醫生）將出院時有這些醫療需求的華人老年患者轉介至Loving Care Health Management（長島華人療養院），並鼓勵家庭、社區組織和教會告知其有醫療需求的家人成員，好讓他們可以從公司的服務和屬靈關懷中受益。

欲瞭解更多資訊，請聯繫：516-566-5196（辦公室）、516-439-6151（手機）、[email protected]（電郵），可安排線上訪問；地址：875 Jerusalem Avenue, Uniondale, NY 11553；網站：www.lovingcareusa.com；微信號：LovingCareChinese。