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梁春雲醫師淺談齒顎矯正

紐約訊
「美冠牙齒矯正」(Caliper Orthodontics)五星評鑒，梁春雲女醫師專業熱誠，為患者改善顏面骨異常與齒顎矯正，展露自信開懷的笑容。
「美冠牙齒矯正」(Caliper Orthodontics)五星評鑒，梁春雲女醫師專業熱誠，為患者改善顏面骨異常與齒顎矯正，展露自信開懷的笑容。

位於皇后區小頸（Little Neck）北方大道上的「美冠牙齒矯正」(Caliper Orthodontics)，由梁春雲齒列矯正醫師(Cynthia C. Leung, DDS，MSD)親自駐診。梁醫師是少數真正接受過完整齒列矯正訓練的女醫師，持有專業認證學歷。

梁醫師表示，齒顎矯正學（Orthodontics）是牙醫學的一門專科，是研究咬合不正(Malocclusion)的治療方法。齒顎咬合不正大多數來自於牙齒不規範生長，或是上下顎不成比例。梁醫師指出，齒列矯正的咬合問題有分為上顎咬合(Upper bite)與下顎咬合(Under bite)問題，在過去有時是要通過手術來做矯正治療的。隨著現代醫學科技日新月異，矯正技術及矯正器的突破進步使矯正的過程變得更方便，同時也減輕了痛楚。

齒列矯正最在乎的就是咬合。從醫學角度來講，當人的牙齒排列咬合異常，將影響生理及心理，產生明顯障礙；比如臉形歪斜、咬合不正、唇顎裂等，都必須接受矯正治療。然而在主觀方面則要看個人之審美標準、人際關係及職業等需求而做出適當決定，擁有潔白整齊的牙齒十分重要。擁有整齊的牙齒不僅能使人的笑容與面貌立體端正，且齒顎矯正若能越早開始，則齒列越好。梁醫師表示，絕大部分的主流群眾就是從小開始進行齒顎矯正，因此成年後都有一口整齊完好的牙齒。

梁醫生曾針對過上百個案例做研究，其中包含人種和所面臨病變的因素。梁醫生指出，齒列矯正是牙醫學界的一大突破。當人擁有了一口整齊健康的牙齒後，即可擁有完美的咬合，而在青少年群體中，齒列矯正更深受青睞。梁醫生建議廣大家長陪同8至12歲孩童一起前往齒列矯正醫師處做初步的檢測

皇后區小頸地址：255-03 Northern Blvd. Little Neck, NY 11362（皇后區小頸近長島那蘇郡），美冠牙齒矯正官網：www.caliperortho.com。聯繫電話：718-225-8828，診所防疫措施嚴格，敬請顧客放心看診，只接受預約。

皇后區 長島 檢測

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