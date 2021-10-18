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馬蘭律師談法拍屋買賣交易

紐約訊
馬蘭律師辦理案件認真，為人和藹可親，精專各類法務案件。
馬蘭律師辦理案件認真，為人和藹可親，精專各類法務案件。

馬蘭律師持有紐約新澤西州執照及美國法學博士學位，擁有近20年豐富法務經驗。馬律師專業辦理各類地產買賣，如空地買賣、法拍屋、轉名及房契過戶，為客戶力爭權益，提供各類移民、破產、商業買賣、遺囑及遺產、婚姻家事等全方面的法律服務。

馬律師指出，地產投資者青睞短賣（Short Sale）及法拍屋(Foreclosure)的交易。一般人的觀念會認為法拍屋會比市面上的房屋市價低許多，其實並不盡然。所謂短賣（Short Sale），指的是賣價低於房貸的交易；法拍則是在短賣之後，當銀行不同意短賣、屋主付不出貸款或屋主找不到買家的情況下，銀行收回房屋的程序。屋主若因此停止支付房貸，銀行不會馬上收回房屋，中間會有四個月至一年的時間可以繼續住在房內。屋主可以利用這些時間來尋找資金，但是在信用分數上會造成很大的影響。

然而法拍屋(Foreclosure) 不見得會比市面上的房價划算，法拍因可能含有許多棘手的問題需要解決，如環保違規或是其它違規罰款等問題；譬如原先是經營洗衣店或乾洗店的地方，可能會囤積許多的化學物質。如處理不當，現持有產權者就會被環保局罰款，原先認為低價購入的地產加上罰款金額，可能和一般的市場價相差不多。法拍屋拍賣的過程中可能會發生的問題有很多，對此馬律師建議有意參加法拍屋的競標者最好通過律師把該屋的狀況及產權調查清楚。競標者/買家需小心簽約時的條款內容，如誠意金退還、屋子本身的違規及罰款等問題，以免到時後悔卻為時已晚。

馬蘭律師法拉盛辦公地址：41-25 Kissena Blvd., #116, Flushing, NY11355(百利大廈內116室)，聯繫電話：718-886-8508，歡迎僑胞蒞臨垂詢。

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