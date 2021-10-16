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催辦令幫您提升綠卡申請速度

紐約訊

您還在苦苦等待您的綠卡嗎？如果您厭倦了漫長的等待，聯邦催辦令也許是一個最好的選擇。

什麼是聯邦催辦令？

聯邦催辦令（Writ of Mandamus）也叫履行職責令訴訟，是美國司法體系中非常獨特的手段，是以法院命令的形式敦促政府機構履行義務，或糾正政府機構的「不作為」。在移民領域，聯邦催辦令經常被用於起訴移民局等相關政府部門，催促政府在合理的時間內對移民申請作出回復，或是縮短拖延已久的裁決過程。

我可以做催辦令嗎？

原則上任何已經向移民局遞交申請的人，都可以委託律師辦理催辦令。催辦令的涵蓋範圍很廣，無論您是申請公民、綠卡、工卡，只要是申請週期過長，都可以通過辦理催辦令的方式提高申請速度。包括但不僅限於N-400、I-485、I-730、I-130、I-601/602、I-360、I-751等申請。

催辦令真的有用嗎？

在平時由申請者本人聯繫移民局，往往只會得到「您再等等」之類毫無意義的回答。由於聯邦催辦令是由法院直接給移民局施加壓力，移民局通常會在辦理催辦令90天內對申請作出處理。很多人在辦理催辦令後都在半年內拿到了綠卡。

如何辦理催辦令？

催辦令需要律師幫您辦理。律師首先會為您做一個非常仔細的個案分析，在經過免費諮詢和案情分析後，律師確定可以立案、您也決心去催之後，才會進入到簽約及文件準備階段。傑羅德律師樓專業從事移民領域二十年，在這裏建議大家還是需要專業的美國律所協助準備材料，不要找不懂法律的機構或者中介，以免操作不當導致申請失誤。

諮詢熱線：212-226-6359、212-227-6333、212-227-6335、646-217-0816；微信：Gerald6359；郵箱：[email protected]。曼哈頓辦公室：84 Bowery, #500B, New York, NY 10013；法拉盛辦公室：136-20 38th Ave, Suite 3F, Flushing, NY 11354。傑羅德律師樓專精於：A.親屬移民(I-130、I-730)、回美證、回美簽證SB-1申請；B.職業移民(H1B、EB-1、EB-2、L-1、O-1)；C.無爭議離婚、入籍申請、保金、豁免申請；D.庇護申請，包括移民法庭和移民委員會上訴和聯邦上訴；E.地產買賣、商鋪租賃、商鋪買賣、房東房客糾紛；F.公司業務、信託設立；G.小額訴訟、民事訴訟。

移民局 綠卡 美國

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