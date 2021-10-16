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紐約雲頂世界十周年 玩樂賺取大抽獎機會

紐約訊
紐約雲頂世界十周年，玩樂賺取大抽獎機會。即日起於任意電子屏幕老虎機賺取積分均可參加10月28日(星期四)晚大抽獎，有機會贏取現金、寶馬(BMW)名貴汽車，賺取積分越多抽獎機會更多。
紐約雲頂世界十周年，玩樂賺取大抽獎機會。即日起於任意電子屏幕老虎機賺取積分均可參加10月28日(星期四)晚大抽獎，有機會贏取現金、寶馬(BMW)名貴汽車，賺取積分越多抽獎機會更多。

紐約雲頂世界是紐約市唯一的賭場，為客人提供無與倫比的博彩及娛樂體驗。兩個賭區樓層擁有超過6,500部最受歡迎的老虎機及電子賭桌遊戲，一定能找到您最喜愛的選擇。開業十年之際，即日起至10月28日在任何電子賭桌賺取68積分，均可參加當晚現金、寶馬名車大抽獎，包括$75,000現金抽獎(晚上8時)抽出10位幸運兒贏取總值$75,000現金，以及1位幸運兒獲得$30,000現金；(晚上9時)寶馬(BMW)名貴汽車幸運抽獎。10月28日(星期四)把握和享受您的免費抽獎機會！可到2樓任意老虎機打印抽獎券，並於當晚6時到百樂會投入抽獎箱內，賺取積分越多抽獎機會更多。

紐約市雲頂世界是紐約市首家，也是唯一賭場，每年為逾1,000萬位客人提供博彩和娛樂體驗。現繼續實施新冠病毒衛生防疫安全措施，全新尖端賭桌遊戲提供新鮮博彩體驗，還有華裔賓客最喜愛的使用真牌派發的電子百家樂賭桌、21點、輪盤、骰寶等賭桌遊戲體驗。「百樂會」裝潢華麗，給予雲尊會員私人的博彩空間，免除了與他人對賭的麻煩，更為貴賓設置雅座供應咖啡飲品、設出納櫃檯提供更多便利。

位於JFK機場附近的紐約市雲頂世界全新Hyatt Regency凱悅酒店擁有366間寬敞典雅客房及34間豪華套房，地理位置優越，非常適合商務及休閒旅客。超大豪華套房設有小廚房及獨立起居空間，讓入住人客有賓至如歸的感覺。而別緻的典雅客房提供可俯瞰城市天際線的落地窗，讓您擁有最超凡的住宿享受。這裡的Sugar Factory餐廳、新賭區及名廚餐廳將讓賓客享受難忘的佳餚及玩樂體驗。

賭場的好友麵館裝潢雅緻，供應令人食指大動的柱侯牛腩麵、辛辣美味的喇沙麵、港式風味的雲吞麵、回味無窮的明爐燒味、越南及馬來西亞的風味美食等；RW Prime牛排西餐廳優雅高尚，名廚精心料理的上等牛排，洋溢溫馨氣氛的酒吧提供各種特色雞尾酒。融合中西特色小食的美食廣場，提供各式各樣的美味選擇。

雲頂世界賭場地址：110-00 Rockaway Blvd., Jamaica, NY 11420，駕車貴賓可使用戶外免費停車場或室內付費停車場，歡迎瀏覽中文網頁：RWNewYork.com/Chinese查看最新活動訊息。

紐約市 美食 越南

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