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月桂家園廉租房公開申請2021年11月29日截止

紐約訊
長島72 Laurel St, Roslyn Heights九個新蓋一、二、三臥廉租公寓，現今接受公開申請。
長島72 Laurel St, Roslyn Heights九個新蓋一、二、三臥廉租公寓，現今接受公開申請。

位於長島72 Laurel St, Roslyn Heights九個新蓋的一、二、三臥廉租公寓，現今接受公開申請，至2021年11月29日截止。

公寓租金自$697-$1,935不等，申請者有收入限制及資格要求，最高收入限制範圍$27,300-$84,180，並有最低收入限制。收入限制與單位尺寸、家庭人口以及地區中等收入標準有關，請上網www.cgmrcompliance.com參閱詳情。住處不准飼養寵物。

索取郵寄申請表，請寄回郵信封至CGMR Compliance Partners, PO Box 440, Wading River, NY 11792，電詢請打(631) 910-6200，瀏覽網站www.cgmrcompliance.com或電郵[email protected]。瀏覽網站www.NYHousingSearch.gov查詢更多資料。申請者提交多於一份申請表可能會被取消資格。郵寄申請表須於2021年11月29日前寄出，以郵戳為憑，遲交的申請表將不獲考慮。2021年12月9日上午11時，在北韓斯德房屋管理局(North Hempstead Housing Authority)舉行公開抽籤。

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