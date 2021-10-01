我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8萬綠卡名額將作廢 微軟顧問：反傷害美國

強制接種爭議多？ 卻幫華盛頓贏得1777年獨立戰爭

姜文灝律師曼哈頓新址專精家庭法商業訴訟

紐約訊
姜文灝律師多年來秉持專業誠摯的服務態度，辦案親力親為，是頗受社區肯定的優秀律師。
姜文灝律師多年來秉持專業誠摯的服務態度，辦案親力親為，是頗受社區肯定的優秀律師。

姜文灝律師樓(KENNETH W. JIANG, ESQ.)有超過30年的法庭訴訟經驗，辦案親力親為，並擁有紐約州新澤西州律師執照，是具有法學博士學位的律師。姜律師精辦各類兒童監護權、離婚糾紛、夫妻間贍養責任費、撫養義務、財產分割等問題，並受理有爭議出庭抗辯案件。

姜律師指，離婚有分無爭議離婚(又稱協議離婚)或有爭議離婚。委託律師運用現有的私有/共有/有形/無形財產、年齡、婚前/婚後雙方財務狀況、健康等因素，加上贍養費和子女監護權、撫養費、探視權等，以美國婚姻法及夫妻財產公平分割法來替委託者爭取權益，以上都是離婚雙方爭議的考慮因素及變數。家庭法訴訟以當事人和家屬兒童的居住地為準。雖然紐約和紐澤西二州相鄰，家庭法大同小異，但在訴訟細節、判例及程序方面卻大有不同。這一點在家庭法訴訟中尤其重要，因為家庭生活是連續不間斷的，每一個當事人對切身利益的體會及要求也不盡相同；除了金錢財物之外，還有其他許多小細節是和商業訴訟大不相同的，律師和當事人之間的溝通和默契是成功與否的關鍵。

姜律師表示，任何不切實際的舉措或代價太高的期望目標應該在提交訴訟前細心盤算，降低和避免不必要的分割損失。家庭法訴訟方面不應過度感情用事，當事人雙方應仔細考量及接受承辦律師所提出的坦誠和客觀的分析。

姜文灝律師專精家庭法訴訟，包括有爭議離婚出庭(財產爭議、撫養監護權、夫婦贍養費糾紛)、商業/個人交易上訴法庭申辯（如房屋買賣爭議、房東房客糾紛）、商業債務問題、承辦跨國商業業務糾紛、刑事案件被告辯護、保釋等法務問題。LAW OFFICES OF KENNETH W. JIANG律師所曼哈頓中誠西37街5號新址：5 W 37th St #800 New York, NY 10018(中誠西37街夾5大道)，歡迎預約洽談：212-986-5303。

紐約州 新澤西州 美國

上一則

在布魯克林羊頭灣華社埋伏 3青年涉攻擊3耆老被警緝

下一則

周末好去處╱圖書節、南瓜及稻草人展 可逛逛

延伸閱讀

紐約雷克島監獄輕罪犯無保開釋 社區憂犯罪率恐升

紐約雷克島監獄輕罪犯無保開釋 社區憂犯罪率恐升
曼哈頓7旬拾荒華翁被打 案發錄影公布

曼哈頓7旬拾荒華翁被打 案發錄影公布
曼哈頓七旬拾荒華男遭當街暴打 警公布案發地監控

曼哈頓七旬拾荒華男遭當街暴打 警公布案發地監控
劉林劍虹就任曼哈頓選舉委員

劉林劍虹就任曼哈頓選舉委員
曼哈頓中城襲華女 遊民被控惡性騷擾

曼哈頓中城襲華女 遊民被控惡性騷擾

熱門新聞

法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔公寓內。(記者張心／攝影)

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

2021-09-27 10:13
日前失聯的長島中國留學生張礎開，已於日前尋得，目前正在醫院接受治療。(伍洪亮提供)

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

2021-09-29 15:31
警方連續多日將停在街邊，當作Airbnb使用的非法貨車扣押。(取自NYC Sheriff推特)

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

2021-09-26 13:58
熱心人士拍下的非裔施暴者背影。（陳小姐提供）

「為什麼瞪我」地鐵非裔女毆打華裔女白領

2021-09-30 02:30
秋天樹葉變色後的山景相當迷人。(取自Adirondack Scenic Railroad臉書)

紐約視覺、心靈之旅 乘火車賞秋葉 鐵道迷浪漫遊

2021-09-24 02:10
紐約市從23日下午4時至24日早8時，將出現雷雨，部分低窪地區恐淹水。(歐新社)

紐約市發布出行警示 下午將有雷雨 低窪處恐淹水

2021-09-23 13:54

超人氣

更多 >
私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開
投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看
史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了

史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了
華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明

華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明
參院通過臨時開支法案 防政府斷炊

參院通過臨時開支法案 防政府斷炊