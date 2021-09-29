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中華民國110年雙十國慶升旗典禮10月9日法拉盛喜來登酒店舉行

紐約訊
大紐約空小聯誼會的空小旗隊，多年來一直為雙十國慶升旗典禮護旗。
大紐約空小聯誼會的空小旗隊，多年來一直為雙十國慶升旗典禮護旗。

慶祝中華民國110年雙十國慶，大紐約皇后區僑界將於10月9日(周六)在法拉盛喜來登酒店二樓舉行升旗典禮，屆時並將有舉行慶祝大會、園遊會和卡拉OK大賽等活動。由於疫情，所以到場參加人員，須出示新冠疫苗接種證明，僑胞亦可通過華僑文教中心臉書http://www.facebook.com/ocac.newyork/觀看實況直播。

本次雙十國慶慶祝活動訂於10月9日上午9時30分持續至下午3時。活動內容包括升旗典禮、慶祝大會、園遊會和卡拉OK大賽，與會僑胞將獲得三元禮券，可在園遊會的美食區兌換，享受包括幸福堂珍珠奶茶、台灣好滋味排骨便當、張媽媽古早味滷肉飯、客家聯誼會特色小吃等台灣美食。園遊會也將展示中華書法、剪紙、燈籠、紅包、皮影戲等傳統藝術手作過程，幫助海外僑胞回味故土文化；卡拉OK大賽將邀請專業民間歌手參賽，包括了有非華裔和有華裔血統的歌手演唱中文歌曲，卡拉OK比賽也有別於個人競賽方式，參賽者分為兩組，由包括駐紐約的台灣外交人員及50人在台下擔任評判，以手中紅白兩色的紙扇，打分是紅色或白色，最後分數最多一組為冠軍。

由於公共健康考量，雖然紐約市防疫沒有限制人數集會，但確保防疫安全，參加的人必須出示新冠疫苗接種證明並全程戴口罩，且不建議12歲以下未打疫苗的小朋友參加。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕表示，雙十國慶活動歷史悠久，幫助許許多多的海外鄉親加深對故土的了解和認同，此次活動包括了典禮、藝術、美食、娛樂等多面向服務，很感謝雙十國慶籌備會(包括了籌委會褚月梅、翁雅琳、張彰華等的各工作組)，照顧到與會僑胞各方面的需求，並讓此次典禮成為可能。國慶籌備委員會主委林映君表示，僑界慶祝雙十國慶活動已連續舉辦了20多年，從最初的小型酒會到現在的大規模慶祝活動，都有僑胞們的大力支持和熱情參與。去年在疫情最嚴峻時期，嚴格遵守美國防疫措施，限制只有50人在法拉盛20小學遊樂場現場舉行慶祝雙十節升旗典禮，而在會場外揮舞青天白日滿地紅旗的人士數以百計，凸顯僑胞的熱情。

中華民國110年雙十國慶，於2021年10月9日(六)，升旗典禮：上午9時30分至上午10時45分 (二樓戶外區)；慶祝大會：上午10時45分至上午11時45分(二樓宴會廳)；園遊會：上午11時45分至下午3時整(二樓藝文區、美食區)；卡拉OK大賽：下午12時45分至下午3時整。

法拉盛喜來酒店Sheraton LaGuardia East Hotel地址：135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354。

大紐約空小聯誼會的空小旗隊，多年來一直為雙十國慶升旗典禮護旗。
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