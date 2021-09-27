兒童癌症宣傳月 觀看兒科癌症倖存者Hayley Arceneaux遨遊太空

Ching-Hon Pui醫生於2019年問候St. Jude患者Maelin-Kate。

在9月的兒童癌症 宣傳月期間，St. Jude 醫生助理以及兒科癌症倖存者Hayley Arceneaux於9月15日星期三被送入太空 ，執行世界上第一個名為Inspiration4的全平民軌道任務，見證天空是多麼的遼闊。各地的社區、名人和有影響力的人士也將於9月25日聯手參加虛擬的St. Jude Walk/Run。

60多位知名人士，包括Ellen DeGeneres、Luis Fonsi、Rita Ora、Ashley Tisdale、Catherine Zeta-Jones、Ellie Kemper、Anthony Hamilton、Lucy Hale、Lily Aldridge、JoJo Siwa、Willie Geist、Ashley McBryde、Scotty McCreery、Ashley Green、The Brothers Osborne、Shaun White以及Doug the Pug等，將於整個9月聯手幫助治癒兒童癌症。他們將在社交媒體上表達對St. Jude的熱愛，並透過#30DaysForStJude和#ShowYourGold標籤來召集粉絲支持這項事業，以提高對St. Jude救生使命的認識和支持：找到治療方法。拯救兒童。（Finding cures. Saving children.®）

這種支持根植於St. Jude Children's Research Hospital的DNA。其創始人Danny Thomas，已故著名藝人和人道主義者在60多年前從他在好萊塢的人脈中尋求支持，以實現他建造St. Jude來治療兒童癌症的夢想。戰勝兒童癌症不是一個人的努力。2012年，歐巴馬總統宣告9月為全國兒童癌症宣傳月，以提高對兒童癌症的認識，兒童癌症仍然是14歲以下兒童疾病死亡的主要原因。

St. Jude最近宣佈了一項耗資115億元的六年戰略計畫，旨在加快對兒童癌症和毀滅性兒童疾病的研究，拯救世界各地的兒童。Inspiration4和St. Jude Walk/Run等比賽和活動旨在慶祝St. Jude的成就，同時激勵支持者保持作為籌款人的勢頭，因為St. Jude不會停止努力，直到沒有兒童死於癌症。

Arceneaux的一些最大的支持者包括來自100多個國家、地區的孟菲斯市的St. Jude患者家屬和同事，其中包括她的St. Jude主治醫生、來自日本的Hiroto Inaba博士。他「以武士精神抗擊白血病」，創造這句話是因為他是第17代武士。Inaba博士原打算在St. Jude Children's Research Hospital工作幾年之後，就回到紀伊山老家。他愛上了St. Jude的家人們，並將武士歷史上推崇的許多美德應用到他的臨床實踐中，包括勇氣、誠實、仁慈和他所謂的「善戰」。他與其他研究人員和臨床醫生一起，使用新工具和分享旨在提高存活率的見解，為患者抗擊癌症。他尊重Arceneaux，因為他們有著和St. Jude相似的熱情，並為他人帶來改變。

「Hayley的心就像銀河一樣寬廣，因此她透過為兒童所作出的努力繼續激勵著St. Jude Children's Research Hospital內外的世界。」Inaba博士說道：「她是一位出色的醫生助理，從她的精神深處散發著對生命的感激之情，激勵著我們所有人夢想遠大，並在為全球兒童治癒兒童癌症的過程中不斷前進。」Inaba博士現在St. Jude Children's Research Hospital擔任Total Therapy 17臨床試驗首席研究員的工作。雖然之前提到的兩個「17」只是一個巧合，但他的傳統和作品有很多共同點。

St. Jude Children's Research Hospital正在引領世界瞭解、治療和戰勝兒童癌症和其他危及生命的疾病。作為戰略計畫的一部分，St. Jude將其全球投資增加了三倍，每年影響全球40多萬患癌症的兒童；這些兒童依靠著St. Jude、世界衛生組織以及國際合作夥伴聯盟的新興合作和投資作為他們的生命線。St. Jude Research Hospital Walk/Run將在9月25日以虛擬方式進行。造訪stjude.org/inspiration4和stjude.org/walkrun以參與其中。鼓勵參與者前往Apple應用商店和Google Play下載St. Jude Walk/Run行動應用程式。

St. Jude的支持者和太空愛好者可透過St. Jude：Mission of a Lifetime播客深入瞭解Inspiration4上宇航員的生活，這是世界上第一個全平民的軌道飛行任務。造訪Charitybuzz了解正在進行的拍賣 ，提供Inspiration4的拍賣套餐，包括戰鬥機體驗、來自太空的個性化視頻資訊和Romero Britto的虛擬藝術派對邀請。Britto對St. Jude的支持工作包括9月14日在私人機庫舉行的Inspiration4官方發布活動期間完成現場畫作拍賣；製作宇航員將在太空中完成的Inspiration4圖畫書，並在任務後進行拍賣；並在今年秋天晚些時候舉辦虛擬的繪畫派對，挑選拍賣獲勝者，拍賣所得將惠及St. Jude。

PAWS for St. Jude籌款活動也將持續到9月。鼓勵所有狗狗主人，捕捉狗狗可愛的姿勢、玩水、接球和歪頭等，發布在社交媒體上，以召集朋友和家人捐款。使用#PAWSforStJude標籤的照片和視頻將出現在St. Jude社交媒體頻道上。比賽結束時，籌款最高的狗狗將獲得St. Jude頭巾。

歡迎高中和大學生加入St. Jude Advance Network，透過線上社區激勵、指導和團結參與者，同時該社區在2022年5月之前提供聯網機會和國家籌款挑戰的獎勵。造訪stjude.org/together了解St. Jude如何治療和戰勝兒童癌症的更多資訊。9月9日兒童癌症宣傳月期間在社交媒體上以#ShowYourGold發佈照片，以提高意識。本次兒童癌症主題為金色。

查找Netflix紀錄片系列Countdown：Inspiration4 Mission to Space。觀看有史以來第一個以近乎即時的方式報導事件的Netflix系列預告片。

• 9月6日：Countdown: Inspiration4 Mission to Space第1-2集首播；

• 9月13日：Countdown: Inspiration4 Mission to Space第3-4集首播；

• 9月15日：Inspiration4任務目標的發射日 ；

• 9月末：Countdown: Inspiration4 Mission to Space長篇大結局。

這個系列紀錄片帶領著觀眾觀看Inspiration4宇航員的幕後，從他們非常規的選拔和為期數月的密集商業宇航員培訓，再到升空前的親密和情感的時刻。最後，在任務完成幾天後首播，將以前所未有的方式進入飛船內部，捕捉發射過程和宇航員的太空之旅，以及他們返回地球的過程。該系列的創作者包括TIME Studios、Known和製片人Connor Schell，以及導演Jason Hehir和The Last Dance背後的團隊。憑藉社區支持，各個家庭永遠也不會收到St. Jude發來的治療、護送、居住或餐飲相關的帳單，因為對於這些家庭來說，他們應該擔心的是如何幫助他們的孩子活下去。

Inspiration4是世界上第一個全平民的軌道飛行任務，9月15日發射。指揮官Jared Isaacman選擇St. Jude Children's Research Hospital為受益人，並向St. Jude承諾1億元，以激勵其他人再籌集1億元，以加快對毀滅性兒童疾病的研究並拯救世界各地的兒童。Isaacman捐贈了兩個席位給St. Jude，其中一個將由29歲的Hayley Arceneaux取得，她是St. Jude的兒科癌症倖存者和醫生助理，Arceneaux將代表希望的支柱。包括Isaacman和Arceneaux在內的四名宇航人員將登上位於佛羅里達州美國太空總署甘迺迪太空中心的獵鷹9號運載火箭，並乘坐天龍號太空船繞地球運行數天，然後順利降落返回地球。