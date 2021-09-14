中信銀行美國獲利 首度超越香港

美國中信銀行紐約分行成立於1999年，主要從事企業金融服務，服務範圍涵蓋美國整體市場。位於緬街的法拉盛分行長期支持社區活動。

新冠疫情與聯準會降息，讓「國內銀行業獲利王」中國 信託的海外獲利出現破天荒變化。中信金控23日舉行法說會，財務長邱雅玲談及中信銀行上半年海外各地獲利貢獻時，強調第一名不再是雄霸數十年的香港 ，改由美國 奪冠。

中信香港分行與九龍分行，以往每年稅前盈餘新台幣三、四十億元，是中信銀行在海外最賺錢的地區，不但打敗中信銀在海外各地子行，就算把當地子行與分行加總，都沒香港賺得多。

中信金昨日舉行第2季法說會，由總經理吳一揆主持。邱雅玲談及中信銀海外獲利貢獻排行時，美國破天荒贏過香港。她說美國成長主因是當地逐漸擺脫新冠疫情陰霾、景氣逐漸復甦，而且找到房貸業務的利基市場。邱雅玲說，華人剛去美國，想買房，會找華人的銀行服務，因為沒太多信用資料，房貸利率會收高一些。另外，美國當地的法人客戶，如果公司的業務跟亞洲相關，也是美國中信銀行的服務對象。

「過去很多台資銀行因為美國監管趨嚴，紛紛撤出美國」，邱雅玲說，中信銀堅持海外布局的策略，提供客戶跨境需求，因而能夠掌握到當地機會。中信銀美國業務今年上半年稅前盈餘將近新台幣10億元，較也是接近新台幣10億元的香港地區略多一些。

美國首次超越香港，除了逐漸擺脫疫情影響，另外就是美國中信銀的活期性存款占比較高，資金成本較低。新冠疫情衝擊下，美國聯準會去年迅猛降息，帶動美元利率走低，中信香港分行與九龍分行的利差受到壓縮，獲利明顯轉疲。

中國信託銀行全美共有14家實體分行遍及加州、紐約州及紐澤西州，今年年底將陸續於南加州增加數家實體分行，提供客戶更多分行據點。除了持續開設實體分行，銀行也投入大量資源整合開發數位銀行，數位銀行對客戶帶來更多便利性。 許多往返美國及世界各地的客戶，均可透過數位銀行網上開設帳戶、轉帳及繳交帳單，完全掌握個人的理財交易。

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「中國信託銀行」網址：www.ctbcbankusa.com。