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百老匯《獅子王》和《阿拉丁》9/14和9/28恢復演出

紐約訊
百老匯《獅子王》和《阿拉丁》將於9月14及28日起恢復演。多數演員回歸並增全新演員。
百老匯《獅子王》和《阿拉丁》將於9月14及28日起恢復演。多數演員回歸並增全新演員。

迪士尼戲劇製作公司在Thomas Schumacher的執導下，欣然宣佈《獅子王》(The Lion King)和《阿拉丁》(Aladdin) 的選角將於今年秋天重返百老匯。兩個劇團演員幾乎回歸，同時還有令人興奮的新面孔。《獅子王》9月14日（周二）在明斯科夫劇場(Minskoff Theatre)，《阿拉丁》9月28日（周二）在新阿姆斯特丹劇院(New Amsterdam Theatre)恢復演出。

《獅子王》在百老匯的演出已接近24年，作為世界上最受歡迎的舞臺音樂劇之一，其地位持續上升。自1997年11月13日首演以來，全球已有25部作品被接近1.1億人觀看。《獅子王》曾以九種不同的語言（英語、日語、德語、韓語、法語、荷蘭語、西班牙語、普通話和葡萄牙語）演出由迪士尼戲劇製作公司（在 Thomas Schumacher的執導下）製作的《獅子王》已創造了戲劇歷史，有六部作品在全球演出15年或更長時間，另有四部作品演出20年或更長時間。

1998年《獅子王》贏得了的六項Tony Awards®：最佳音樂劇、最佳場景設計（Richard Hudson）、最佳服裝設計（Julie Taymor）、最佳燈光設計（Donald Holder）、最佳編舞（Garth Fagan）和最佳音樂劇導演。《獅子王》還獲得了70多個主要藝術獎項，包括1998年紐約影評人協會最佳音樂劇獎、1999年Grammy®最佳音樂劇專輯獎、1999年晚間標準獎年度戲劇活動獎以及1999年勞倫斯·奧利弗獎(Laurence Olivier Awards)最佳編舞和最佳服裝設計獎。  

該劇的導演、服裝設計師和面具共同設計師Julie Taymor繼續在該劇的持續成功中發揮著不可或缺的作用。作為第一位獲得東尼音樂劇導演獎的女性，Taymor繼續監督該劇在世界各地的新作品。更多資訊，請瀏覽LionKing.com、Facebook和Instagram。

根據動畫片改編的熱門音樂劇《阿拉丁》2014年3月20日在百老匯新阿姆斯特丹劇院開演，獲得好評，並迅速成為近年票房最佳的劇目，打破新阿姆斯特丹劇院的14項演出記錄。全球1,000多萬人曾經觀賞，總收入超過10億美元。到2021年底，除百老匯外，它還將在荷蘭、德國和墨西哥演出。

《阿拉丁》改編自迪士尼動畫電影和《一千零一夜》等傳頌幾個世紀的民間故事，為這部大膽的新音樂劇賦予新的戲劇生命。阿拉丁的旅程將觀眾帶入充滿大膽冒險、經典喜劇和永恆浪漫的刺激世界。這部新劇有著完整的配樂，包括奧斯卡獲獎原聲帶中的五首珍貴歌曲和更多專門為舞臺創作的歌曲。動畫片《阿拉丁》於1992年由迪士尼公司發行，在評論界和票房上大獲成功，成為當年票房最高的電影。

該劇由迪士尼戲劇製作公司製作，在Thomas Schumacher的執導下，由東尼獎和八次Oscar®得獎者Alan Menken（《美女與野獸》(Beauty and the Beast)、Newsies、《修女也瘋狂》(Sister Act)）作曲，兩次奧斯卡得獎者 Howard Ashman （《美女與野獸》、《小美人魚》(The Little Mermaid)）作詞、三屆東尼獎和三屆奧斯卡得獎者Tim Rice（《貝隆夫人》(Evita)、Aida）和六屆東尼獎提名人Chad Beguelin（《婚禮歌手》(The Wedding Singer)）作曲，Beguelin編劇，並由東尼獎得主Casey Nicholaw （《摩門經》(The Book of Mormon)）執導和編排。

欲了解更多資訊，請瀏覽官網：AladdinTheMusical.com。

迪士尼 百老匯 導演

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