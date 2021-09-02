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健康你我行，助力小商業 「法拉盛健康行」打卡9/3登場

紐約訊

為鼓勵民眾增加戶外運動，提倡健康生活習慣，支持法拉盛的小商業經濟，法拉盛商改區主辦的「法拉盛健康行」打卡活動將在9月3日登場，呼籲全民積極參與。完成打卡任務的民眾，可直接換領奶茶飲品或霜淇淋一份，更可參與抽獎，獎品多達近200分，為來自法拉盛商家、價值從$15到$100不等的現金卡

為期10天的法拉盛健康行打卡活動，從9月3日開始至9月12日結束。民眾可前往位於法拉盛圖書館前的商改區資訊亭，位於凱西娜大道41-61號的安保健康保險辦公室，位於法拉盛緬街36-47號的E佰搜商城，以及參與打卡活動的其他商家處領取打卡地圖，也可登錄商改區網站www.flushingbid.com下載地圖自行列印，即可加入打卡活動。

本次法拉盛健康行打卡活動，一共設立12個打卡點，均位於法拉盛商改區的範圍內，包括商改區資訊亭、安保健康保險辦公室、E佰搜商城，還有友情客串、願茶、Kyuramen九湯屋、春陽茶事、Collide BBQ Fusion遇見、Playdate玩吧、Tbaar茶霸、十秒到雲南過橋米線、以及亨華銀行。

參與者只需要前往上述12個打卡點，使用設置於打卡點的印章（每個打卡點的印章均有所不同），在打卡地圖上對應的位置蓋章即可。前400名收集完成6個印章（包含2個必打卡地點）並交回打卡地圖者，可獲得一杯免費奶茶或霜淇淋，以及小禮品一份。前50名集滿全部12個印章並交回打卡地圖的活動參與者，即可免費獲得九湯屋拉麵一份。

只需要收集6個印章（含兩個必打卡點），將打卡地圖交回商改區資訊亭，即可參加抽獎活動。抽獎的獎品高達200份，包括價值$100的E佰搜商場購物卡、$50友情客串現金卡、以及來自其他活動商家的$15-$25價值不等的現金卡。參與者可自行在打卡點進行蓋章打卡，無硬性消費要求。抽獎結果將在法拉盛商改區的網站及社交媒體上公布，獎品將會直接郵寄給得獎者。

過去一年，受新冠疫情的影響，許多民眾選擇在家工作。隨著疫苗接種的不斷普及，法拉盛商改區希望借此活動，鼓勵接種了疫苗的民眾，增加戶外活動以及親子互動，擁有健康的生活方式。與此同時，通過打卡的活動形式，帶動活動商家及周邊人潮，進一步促進法拉盛商改區的商業復蘇。

有關法拉盛健康行打卡活動的活動參與詳情，可登錄商改區網站：www.flushingbid.com，或微信公眾號：FlushingBID查看。

法拉盛 商改區 現金卡

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