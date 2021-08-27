8/28家暴家庭的守護天使網上募款音樂會

求美國際藝術中心為關心家暴婦幼守護天使網上募款音樂會掃碼QR CODE。

為號召企業各界、機關團體及公益機構共同關懷受暴婦幼，求美國 際藝術中心（QM International Arts Center）和 Mind Sound Publication Group將於2021 年 8 月 28 日 (星期六), 西岸 4pm 東岸 7pm聯合主辦為紐約勵馨婦幼中心募款。會中特邀請 Andy Lin 、 Tinki Yu, 、 Tomoya Ogawa 、 Kiyoshi Chinzei 、Norihiro Kikuta、Tsuyoshi Yamamoto 等知名音樂家們和求美 Lan Zheng、 Owen Chen、 Filbert Yuan等優秀學生共同用琴音展現對生命的熱情，分享精采絕倫的音樂饗宴，預計演出時間總長約120分鐘。

求美國際藝術中心和 Mind Sound Publication Group為號召企業各界，幫助受暴婦幼生活重建， 讓受助者在兒少的守護支持、就業生活扶助、 住宅扶助支持項目上能獲得所需的資源，特邀請多位音樂家及求美國際藝術中心音樂科學員們共同線上演出。此義行並獲得社區商界 Holly Inc. AA Realty First Inc、極美・日式美容サロン専屬定製、北方包子王等的贊助，使得此次演出能順利成行。而此次網上募款音樂會所有門票收入及捐款，扣除必要行政開銷，全數捐贈給紐約勵馨婦幼關懷中心。

此次表演藝術家之一，旅美中提琴及二胡演奏家—林維洋Andy Lin，為新亞室內樂協會的創辦人及藝術總監。他獨特的 琴藝及豐富的背景，被譽為現今最受歡迎、也是世界上唯一一位中西合併的世界級演奏家。曾被美國知名音樂雜誌The Strad讚譽:「林維洋活潑又溫柔的掌控著節奏，巧妙的點綴出許多細微的 技巧。」以全額獎學金於茱利亞音樂學院取得學士及碩士學位，更以全額獎學金榮獲紐約州立大學石溪分校音樂藝術博士學位。林維洋也受邀與當代小提琴大師帕爾曼共同於紐約大都會博物館演出，並被紐約時報 盛讚：「帕爾曼演奏第一小提琴，在開場的快板中，與第一中提琴手林維洋相互表現出柔美迷人的音樂旋律 。」林維洋曾與多個樂團合奏演出協奏曲，其中包含韓國仁川管弦樂團、紐約Yonkers管弦樂團 以及紐約古典樂手樂團。2016年受邀至韓國釜山國際音樂節並與加拿大Orford Academy管弦樂團 演出協奏曲;2017年，再次受邀至韓國釜山國際音樂節演出鋼琴四重奏以及與釜山民族樂團用二 胡合奏演出奚琴協奏曲「秋想」。2018年，他再次受邀於母校茱利亞音樂學院回校與其管弦樂團在Focus! Festival中演出二胡協奏曲 「亂草」，因此而成為茱利亞創校以來唯一一位兩次與該校樂團合奏演出中樂以及西樂的協奏 曲，紐約時報也給予高度的評價:「台灣出生的中提琴家林維洋......同時也是一位二胡獨奏家， 他給了一場絕無倫比的演出。」

求美國際藝術中心是一所綜合性藝術學校，創新音樂、時尚舞蹈、創意繪畫班等優質課程及實力雄厚的藝術團。優秀的師資均為專業碩士、博士。學校設備先進精良，教室寬敞明亮。求美的宗旨是藝術提升和回饋社會並進。而今舉辦的為家暴 家庭的守護天使募款音樂會，即是回饋社區的項目其一。求美國際藝術中心最令人稱道的是美國華人首家與知名的施坦威Steinway & Sons合作音樂學校，並在提供全方位音樂和美術等才藝的教學外，開設如MQM偶像表演學校，包括成立紐約華人社區第一個專業兒童百老匯音樂劇團，其中角色培訓和安排演出及劇本創作的師資包括：榮獲柏林影展新銳導演、義大利薩丁尼亞電影節喬凡尼獎、第57屆台灣金馬獎最佳短片獎的導演Mr Guo Shang Sing；第一位參與百老匯安東尼獎音樂劇國王與我THE KING AND I北美巡演的台灣演員，駐團藝術家廖志恒等，和主流同步教學，教學成果已於去年三月在 法拉盛圖公立圖書館演出受到各界的肯定和好評。

紐約勵馨婦幼關懷中心的安全之家計畫於2011年成立， 其為受虐、家暴婦女和兒童提供了包括了有社區公共宣導、緊急危機處理、社會救助申請、諮商與關懷輔導、 婦幼安全庇護所、法律援助及轉介、婦女成長團體、親職教育課程、目睹家暴兒少服務等。

若是贊助經費或認購音樂會門票，請上：https://www.paypal.com/fundraiser/charity/3859942。請在備註欄註明「2021 家暴家庭的守護天使募款音樂會」及您的姓名、連絡電話，俾利後續核對事宜。音樂會網站：https://mspg.xdatasync.com/；求美國際藝術中心網站：https://www.qmarts.net/；地址：136-16 31st Rd, 2A, Flushing, NY 11354；電話：(718) 661-4111， (718) 445-6111。