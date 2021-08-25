我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台睽違108天 本土案例零確診 打高端傳3死

私訪喀布爾 返程占用撤離機位 2國會議員挨罵

研究顯示 韓國紅參正官庄（CheongKwanJang）有抗病毒作用

紐約訊
世界領先品牌韓國紅參正官庄（CheongKwanJang）。
世界領先品牌韓國紅參正官庄（CheongKwanJang）。

經過一年多的等待，社會各界終於全面重新開放。人們在劇院觀看最新大片、外出運動，也不再受到口罩令的限制，生活似乎返回正常。然而，隨著Delta變體的蔓延，公共安全再遭威脅，因此加強免疫系統比以往任何時候都更加重要。作為最受歡迎的傳統超級食品之一，韓國紅參因其有益健康而備受關注。

一篇發表在著名《Journal of Medicinal Food》上的研究報告顯示，有關高麗紅參提取物對老鼠H1N1和H3N2流感病毒感染有保護作用（Protective Effect of Korean Red Ginseng Extract on the Infections byH1N1 and H3N2 Influenza Viruses in Mice）。文中指出，食用韓國紅參提取物可顯著提高某些抗病毒疫苗的有效性。

因此，世界領先品牌韓國紅參正官庄（CheongKwanJang）一直在進行各種捐贈和公益項目，幫助社區居民增強免疫力和保持健康。此外，正官庄還向非營利組織、公立學校、托兒所和小企業捐款並提供支持。

同時，正官庄目前正在開展 Immunity Recharge活動，為會員提供特別促銷活動。購買最暢銷的人參提取物或融合鹿茸精華的天鹿提取物，即可獲得免費產品。所有兒童用補充劑均有折扣，並且還可獲得特別禮物。

有關詳情，可訪問正官庄商店或網站 www.kgcus.com，也可網購 。

口罩 疫苗 流感

上一則

華埠日正當中 三西語分持刀槍 騎車包抄搶劫

下一則

利率超低、對抗通膨 投資房地產正好

延伸閱讀

韓分析Delta感染者病毒釋出量 較非變種高300倍

韓分析Delta感染者病毒釋出量 較非變種高300倍
阿富汗難民收容問題 傳美國放棄運用日韓基地

阿富汗難民收容問題 傳美國放棄運用日韓基地
盜挖「仙女杯」賣亞洲獲暴利 韓裔走私入罪

盜挖「仙女杯」賣亞洲獲暴利 韓裔走私入罪
韓國人在美國州立公園盜挖「仙女杯」出口亞洲面臨重罪

韓國人在美國州立公園盜挖「仙女杯」出口亞洲面臨重罪
美F-18戰機穿越台北上空？台空軍司令部：假訊息

美F-18戰機穿越台北上空？台空軍司令部：假訊息

熱門新聞

熱帶風暴「亨利」(Henri)正向東海岸轉移，料本周末將影響紐約市部分地區和長島。(美聯社)

「亨利」變一級颶風 長島周日料迎強風暴雨

2021-08-21 11:59
蔣女士為了幫助在美分身乏術的女兒，在疫情期間踏上來美的旅程。(家人提供)

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

2021-08-18 11:00
法拉盛華裔夫婦日前於長島購物時，將一歲大的幼兒獨自留在車內，被路人舉報，警方解救出在車內哭泣的孩子。(News12視頻截圖)

華人夫妻購物 1歲兒鎖車內1小時…路人報警救娃 爸媽被捕控罪

2021-08-19 02:30
去年熱帶風暴伊賽亞斯造成全市五區數以千計樹木被吹倒，砸毀車輛、房屋眾多。（本報檔案照）

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

2021-08-21 14:21
颶風「亨利」降為熱帶風暴之前，22凌晨的前期降雨導致皇后區跨島高速路（Cross Island Parkway）雙向所有車道被淹，汽車涉水而行。（記者曹健/攝影）

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

2021-08-22 13:20
華女從地威臣街125號的淫賭窩點被人抬進出租車送至法拉盛，被發現渾身冰涼後送醫途中死亡。(本報檔案照)

下唇至頸部有可疑灼傷 紐約淫窟吸毒華女死因不單純

2021-08-19 14:45

超人氣

更多 >
「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見
美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答
世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙
東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮

東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮