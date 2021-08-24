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國泰銀行基金會向社區捐款近百萬 倡導多元共融

紐約訊
國泰銀行基金會向Asian Americans Advancing Justice–Los Angeles代表Connie Chung Joe（左一）、Asian American Education Project代表Stewart Kwoh和Patricia Kwoh（左三及左四），以及Stop AAPI Hate、Asian Pacific Policy and Planning Council 和Chinese for Affirmative Action代表Manjusha Kulkarni（右三）各非牟利機構頒贈十萬美元捐款支票，支持它們倡導多元共融，打擊針對亞裔的仇恨。
國泰銀行基金會向Asian Americans Advancing Justice–Los Angeles代表Connie Chung Joe（左一）、Asian American Education Project代表Stewart Kwoh和Patricia Kwoh（左三及左四），以及Stop AAPI Hate、Asian Pacific Policy and Planning Council 和Chinese for Affirmative Action代表Manjusha Kulkarni（右三）各非牟利機構頒贈十萬美元捐款支票，支持它們倡導多元共融，打擊針對亞裔的仇恨。

國泰銀行基金會今日宣布，向五家非牟利機構各捐出10萬元。受惠機構分別是Stop AAPI Hate、Asian Pacific Policy and Planning Council（A3PCON）、Chinese for Affirmative Action（CAA）、Asian American Education Project（AAEdu）及Asian Americans Advancing Justice–Los Angeles。而且，基金會向另外10家機構分別捐出1萬5000元至5萬元不等的善款。這些善款來自國泰銀行在今年早些時候捐贈給基金會的100萬元款項，用於支持這些倡導多元社區並打擊亞裔仇恨犯罪的機構。

國泰銀行副主席及基金會主席吳平原表示：「這些機構的工作意義非凡，它們打擊種族歧視及仇恨犯罪。我們相信，這些捐款將有助於構建一個更具包容性的社會。」

基金會聯合主席Deborah Ching表示：「我們捐款的策略，是投資在能促進多元包容的教育資源，為改善下一代對亞裔人士的看法和態度奠定基礎。我們向這些機構提供重要的社區資源，支持他們孜孜不倦地抗擊反亞裔及其他種族的歧視行為。 」

Stop AAPI Hate、A3PCON及CAA的代表Manjusha Kulkarni感謝國泰銀行和基金會的捐款，並表示：「國泰銀行對我們的支持，讓我們的聯盟能繼續提升社會對反亞裔仇恨及種族歧視的關注；並通過向亞太裔人士提供資源及協助，找到解決種族主義的方法。」

Asian American Education Project聯合創辦人Stewart Kwoh表示：「在我們應對當前反亞裔暴力浪潮之際，感謝國泰銀行基金會著眼長遠，支持我們為不同背景的青少年提供長期教育，從根本上打擊無知和誤解。」

Asian Americans Advancing Justice–Los Angeles首席執行官Connie Chung Joe同樣感謝國泰的支持。她表示：「我們看到反亞裔的仇恨日益嚴重，並成為疫情的替罪羔羊。所以當像國泰銀行這樣的亞太裔企業領袖站出來，協助我們打擊這種不義的種族主義、支持我們的社區時，我們十分高興。多謝國泰銀行，協助我們建立一個公正公平的社會。」

以下是受惠的五家非牟利機構的詳細資訊：

• Stop AAPI Hate成立於2020年，它的Stop AAPI Hate報告中心紀錄在美國發生的反亞太仇恨及歧視事件。在2020年3月19日至2021年3月31日間，報告中心錄得6,603起事件。

• Asian Pacific Policy and Planning Council（A3PCON）是地區組織的聯會，關注大洛杉磯地區的亞太裔社區的權利和需求。此聯會重點關注亞太裔之中的低收入人群、移民、難民及其他弱勢團體。

• Chinese for Affirmative Action（CAA）提倡系統性的改革，以保護移民的權利、促進語言多樣性、糾正針對亞太裔的種族歧視和社會不公平現象，並致力停止美國司法部將美籍華人當成間諜相關罪行目標的做法。

• Asian American Education Project（AAEdu）從下一代著手，為青少年及兒童製作課程，讓他們認識亞太裔人士的真實歷史。

• Asian Americans Advancing Justice – Los Angeles 致力促進亞裔人士的公民權和人權，為所有人建立一個公平公正的社會。該組織每年為超過1萬5000個人士和組織提供服務，並在2016年起一直受到國泰銀行基金會的支持。

另外，國泰銀行基金會將向10個機構捐款，以下為機構名稱及所獲捐贈金額：

• 華美博物館（5萬元）

• LAAUNCH（5萬元）

• Southern California Public Radio（5萬元）

• LA vs Hate（5萬元）

• Asian Americans Advancing Justice-San Francisco-Asian Law Caucus（5萬元）

• UCLA Labor Center（5萬元）

• Asian Law Alliance（1萬5000元）

• Center for Asian Americans United for Self-Empowerment（1萬5000元）

• 華埠服務中心（1萬5000元）

• Coalition for Humane Immigrant Rights（1萬5000元）

國泰銀行基金會成立於2002年，將推動廉租房、社區和經濟發展及教育視為己任，並支持有益於社區進步、和文化與藝術、健康與社會福利、環保與公眾服務相關的項目。了解更多信息，請瀏覽cathaybankfoundation.org。

國泰銀行為國泰萬通金控（那斯達克：CATY）的子公司，在美國九個州提供廣泛的金融服務，並在香港設有分行，在北京、上海及台北設有代表處。 1962年，為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生。半個多世紀中，我們與客人共同發展、不斷創新，為客人提供所需的金融產品及服務，協助他們實現目標。請瀏覽cathaybank.com獲取更多訊息。美國聯邦存款保險公司只擔保國泰銀行在美國本土分行地點的存款帳戶。

種族歧視 亞裔 美國

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