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舒小泉牙醫重開 提供全頜迅速種植修復技術

紐約訊
擁有20多年豐富臨床經驗的舒小泉牙醫。
擁有20多年豐富臨床經驗的舒小泉牙醫。

舒小泉醫師表示，現在有許多全口缺牙的患者選擇做種植牙，不一定要缺一顆種一顆。對於牙槽骨量不足的患者，可以選擇全頜即刻種植修復技術，只需植入上下各4顆種植體，就能重建全口牙齒。增大骨骼與種植體的接觸面，避開了上頜竇和下齒槽神經管等重要結構，即使牙槽骨量不足也無需做植骨手術。患者立即可戴上臨時牙冠，恢復咀嚼功能，避免了3至6個月的無牙等待期。對於牙周病嚴重、全口牙齒鬆動無法保留的患者，全頜迅速種植可實現一天修復。

為了保證訪客能擁有安全的就醫環境，前後均有窗戶的舒小泉醫生診所每天消毒並打開所有窗戶通風，任何訪客到訪診所時必須戴上口罩以及手套，才予以受理。每周七天營業，請電話預約。

舒小泉醫生診所占大廈第8層的全層，所以大樓電梯能否到達第8樓層完全受該診所控制。當有訪客已經在診所就診時，電梯會被暫停使用。在現有訪客離開後，才會安排下一位訪客到訪就診，這樣可以保證診所人流量達到最少。

舒小泉醫師新增了第二家天景醫療中心SkyView Wellness診所。天景醫療中心內有10英尺寬的休息區，提供充足的照明並設有咖啡廳，同層附有300個停車位供醫療中心使用，而在其對面就是天景購物中心，十分方便。

舒小泉醫師擁有20多年豐富的臨床經驗，曾為中科院神經科學博士、華西大學牙醫博士及紐約大學牙科博士，現為國際植牙學會會員，經歷豐富。舒博士綜合了種植牙和CEREC全瓷美容修復兩大先進科學技術。CEREC全瓷美容修復系統，是引領著牙科治療技術進入電腦數位化時代的一大標誌。它讓醫生和患者可同時從三維角度觀察和評估所設計的修復體，並借助虛擬工具對電腦螢幕上顯示的物件進行編輯、修改。通過電腦的說明，醫師在診療椅旁就可完成極具美觀性的全瓷體修復。

舒小泉醫師接受政府補助的保險，包括帝國藍十字Empire BC/BS、親情保健Affinity、第一保健Healthfirst、飛達利斯保健Fidelis等等。United Healthcare聯合保險和Bluecross Blueshield藍十字均包括植牙項目。

診所地址：136-36 39 Ave 8FL, Flushing, NY 11354；電話：718-886-7808。新增天景醫療中心地址：131-07 40th Road #E21 Flushing NY 11354 ；電話： 929-380-7817。 門診時間：每周7天9點至6點。

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