紐約聚寶拍賣徵集拍品 寶石藝品骨董與奢侈品

Lina mei YouTube 頻道和廣西青年學友會日前在法拉盛御庭酒樓舉行夕陽書畫精品展，如意珠寶負責人梅麗娜老師（左四）主持，紐約市議員顧雅明（左八）出席，全場共開十桌，盛大熱鬧。

紐約聚寶拍賣 長期徵集拍品，經營項目為寶石、藝品、骨董與奢侈品，業務範圍則有微信 拍賣(10天左右為一期)、網絡拍賣(40天左右為一期)以及現場拍賣，私人洽購(天天舉辦)。聚寶拍賣新增到府服務，直接到收藏家家裡舉辦現場和微信同步拍賣，並邀請數位買家親臨參予，結合微信群同步拍賣，一切都在輕鬆愉快的氣氛中展開，總以令買方、賣方與中間商都滿意為宗旨。這類上門拍賣，無論低端、中端或高端的拍品，只要是能流通的一概歡迎。

聚寶拍賣主持人梅麗娜老師指出，該公司正以現金高價收購黃金。鑑於2020-2021年金價一路衝高，32%的漲幅已使黃金成為世上表現最好的主流資產之一，這反映出投資者對新冠疫情起伏反彈，詭譎多變（尤其是美國）的擔憂，以及對世界各國政府和央行推出數以萬億美元刺激方案的憂慮，因而投資人熱中轉投黃金等容易變現的物資，使得黃金成為炙手可熱的投資項目。

除聚寶拍賣外，梅老師開辦另一關係企業—紐約如意珠實，十五年經營有成。梅老師說，她持有紐約州 合法收購二手珠寶執照，並經營華語及英語的YouTube頻道—Lina Mei，分享從事珠寶與19年從事收藏業的寶貴經驗，歡迎藝品愛好者訂閱。Lina Mei YouTube的華語頻道除了周三和周六晚上八時直播外，亦增設周五晚上特價珠寶$50專場，敬請各界留意關注。

梅老師說，她自幼喜歡研究收藏郵票藝術品，尤其喜歡閱讀古典名著紅樓夢。著作中主角賈寶玉戴的通靈寶玉，給她留下無比深刻印象與遐想。來美後，梅老師誤打誤撞進入珠寶行業。2002年，她創立「如意珠寶」。2009年，她到GIA美國寶石學院學習珠寶鑑定，畢業後取得寶石鑑定師牌照。其後，她再到義大利佛羅倫斯(翡冷翠)攻讀珠寶設計。2011年，她成立法拉盛網nyflushing.com，舉辦辣媽競芳華、法拉盛網好聲音、單身男女聚會等不同活動，給社區帶來活力。2013年，梅麗娜再成立「聚寶拍賣」。及至2016年，梅老師更到北京佳士得學院修讀藝術課程，充實專業知識與技能。

多年來活躍於紐約珠寶界的梅麗娜，獲獎無數。她曾登上世界周刊封面，亦曾獲邀在中國電影節走紅毯，並於2015年獲得明報紐約華裔飛躍人生大獎。總之，梅老師從世界頂尖拍賣行和珠寶展，一路深入到地區性的小拍賣行和珠寶集散地。哪裡有性價比高的珠寶，哪裡就會不經意地發現她活力四射的身影。從買第一塊玉、第一包珍珠、第一粒鑽石開始，她淬煉成長，沈潛鑽研博大精深的珠寶領域，至今她還不斷謙虛地充實強化自己的專業知識，務求提供社區更加多元全面的服務。

紐約如意珠寶和聚寶拍賣地址：135-31 Roosevelt Ave, 2FL, Flushing, NY 11354（從緬街與羅斯福大道七號地鐵站，只消步行三分鐘即達）。電話：917-881-1647，917-699-6668。送拍請微信Linamei123；地址：法拉盛新世界商場102室。