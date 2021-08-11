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法拉盛韓式靈猴麵館新張 供一人份套餐

紐約訊
靈猴麵館主打豬脊骨燉湯(左上)、海鮮湯麵(右下)等套餐，質樸家常，暖心暖胃。
靈猴麵館主打豬脊骨燉湯(左上)、海鮮湯麵(右下)等套餐，質樸家常，暖心暖胃。

新張未久、已受紐約時報好評的法拉盛靈猴麵館(Monkey Noodle Bar)，適時推出一人分韓式套餐，衛生味美，分量十足。該店主打豬脊骨燉湯、牛肉湯麵、海鮮湯麵、豬脊骨火鍋以及辣味雞湯麵等，附小菜及麵或飯，另外力推海鮮青蔥煎餅，也是該店招牌菜色。

韓裔老闆高麥可先生透露開店的緣由。他的祖母45年前在韓國首爾經營家庭麵館，現在雖然早已歇業，但那濃稠的湯頭，彈牙的麵條，總是不時在他的腦際舌尖盤旋縈繞，揮之不去。正由於他對祖母手藝的種種美好記憶，催生了他想在僑居地將韓國料理進一步發揚光大，分享給眾多紐約市民的念頭。於是，他選定亞裔人口高達40萬的法拉盛開設靈猴麵館，重現祖傳好滋味。

高老闆開麵館的構想正好搭上亞洲湯麵近年席捲紐約的這股浪潮。他分析，西方飲食文化裡原本不缺湯與麵，但多為分而食之，湯是湯，麵是麵，鮮少像亞洲湯麵將湯與麵共冶一爐，而且花樣百出。因此，當亞洲湯麵在紐約市出現，逐漸蔚為風尚時時，確實引發不少本地民眾的好奇與關注。而靈猴餐館的韓式湯麵，葷素集於一碗，一碗便是一餐，方便實惠，特別符合現代年輕單身族群以及盛行的小家庭之需求。

定居紐約市已有30年的高老闆介紹，湯麵的精髓在湯底。該麵館至少包括七種食材的大鍋湯料，囊括大白菜、洋蔥、青蔥、薑、蒜、櫻桃蘿蔔(Radish)外加蛤蜊等一起熬煮數個鐘點，最終得出不油不膩的精華膏湯。於此同時，湯麵的另一要角無疑是麵條。該店以家庭手工自製刀削麵，軟韌適中，不失筋道，拿捏得恰到好處。該店完美結合精製的湯與麵，因而能成就一碗令人口齒生津、回味無窮的湯麵，加上泡菜與醃菜等小菜，就是飽足滋養的一餐。

為何餐館以靈猴為名？高老闆解釋，在韓國文化裡，守護土地的十二生肖中，猴排第九，是母愛、出仕、辟邪的象徵，因為韓國人視猴子為幸運吉祥物。靈猴餐館將猴子的卡通肖像畫滿餐館內外，作為招攬顧客的利器。靈猴麵館距離北方大道僅一個半街口，交通十分便利。

地址：41-27 162nd St, Flushing, NY 11358 (Q12、Q13、Q28等多路公車直達)；電話：718-737-7956。

紐約市 法拉盛 韓裔

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