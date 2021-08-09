法拉盛果蔬麵點專門店再推七彩饅頭近成本價

李洪江(左上)手工製作七彩水餃(左下順時鐘)、貝殼饅頭、玫瑰饅頭與枕頭饅頭，賞心悅目，養生健康。

新開未久的法拉盛 中心地段果蔬麵點專門店，業已通過市府衛生局檢查，對消費者的食品安全有保障。專賣店於今繼七彩水餃後，再推七彩饅頭，以接近成本價熱銷，十元三袋，堪稱為美味飽足的理想健康素食。果蔬麵點以整顆果蔬手工製作七彩麵點，飽含抗病延年的植化素，產品計有水餃、麵條、饅頭、泡菜與拌麵油料等，特惠供應，批發零售無任歡迎。

老闆李洪江先生祖籍山東，擅製家傳及創意麵食。他介紹，該店另闢蹊徑，令質樸家常的傳統麵食搖身一變，成功轉型為活潑多彩的新穎產品，也為中華飲食文化注入全新活力。如今為大力推廣，該店枕頭型饅頭，三袋共36個，並有特殊造型饅頭，包括玫瑰與菊花等，三袋共18個；還有貝殼饅頭，三袋共36個，總價均為10元，送禮自用兩相宜。

說到製作七彩饅頭，李老闆用火龍果、南瓜和菠菜打汁，只加牛奶和麵，滴水不加發醇，口味濃醇，質地鬆軟，口舌生津。又由於饅頭色澤瑰麗斑爛，造型仿真立體，能為喜慶宴會增色，成為座中驚歎焦點以及餘興談資。此外，即使不喜食用蔬果人士或小孩，也會為其繽紛外觀吸引而不自覺地樂意嘗鮮，從而吸收果蔬養分，補充所需營養，達到促進健康的終極目的。

李老闆透露，來美之前，他曾在巴西聖保羅市開中餐館九年。來美後，他在西岸俄勒岡州波特蘭市一家中餐館掌廚三年，之後再到紐約上州華人超市服務三年。故此，他對各地多元飲食文化與餐飲業務均有涉獵與研究。

李老闆透露七彩麵食的由來。北京中南海國宴餐廳專事接待各國元首高官。大廚們為了美好呈現博大精深的中華美食，加深外賓對中國的好感與印象，無不卯足了勁推陳出新，其一成果就是利用果蔬天然色澤，變化出色彩鮮明奇幻，引人垂涎的美點佳餚。這股七彩繽紛的美食旋風，隨著東風西漸的腳步，近年已吹至民間甚至海外，為綠色健康食品革命帶來新的契機。鑑於上述因由，李老闆萌生在紐約市 推廣手工七彩麵點的想法，並進駐法拉盛鬧市，作為進軍超市、餐館與民眾的據點。

該店招牌產品的三鮮水餃，為全蝦、韭菜和豬肉餡，以火龍果、菠菜加麵團作成三色外皮；另一種羊肉洋蔥餃，以紫色包心菜、玫瑰花瓣與麵團作成三色外皮；至於牛肉洋蔥餃，則以甜菜根及紅薯加麵團作外皮；還有豬肉白菜餃，以菠菜麵團為外皮；素餃，以豆腐、粉條與白菜為內餡，紫羅蘭麵團為外皮；素餃亦有黃瓜加雞蛋 內餡，南瓜麵團外皮。對於飲食有忌口的糖尿病患者，該店專門製作苦瓜、香芹和空心菜等口味的水餃皮；對於腸胃欠佳者，該店又特別製作蔥薑餃子皮，並歡迎預訂五磅以上特製水餃。所有水餃一周保鮮，可長期冷凍，每包十五粒，三鮮口味一包$9，其餘$7.50。

麵條分粗細兩種，口味有苦瓜、黃瓜、南瓜、韭菜、菠菜、空心菜、香芹、紫薯、紅薯、薑蔥和印度辣木粉(Moringa Power)，同時供應治療三高的黃薑。該店製作麵條在和麵時用雞蛋液而不用水。顧客買回麵條後，燒開水放入麵條，只需在水中短暫翻滾三兩分鐘即熟。之後，將麵條放碗中拌入該店特製油料(以22種中草藥熬製，分原味、辣味與紅油三種)，即成順滑不失筋道，簡易噴香的乾拌麵了。

地址：41-39 Kissena Ave., Basement, Flushing, NY 11354(凱辛納大道百利大廈，近中美超市)；電話：626-366-0108、718-664-3134。