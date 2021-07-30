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疫情後 適合華人企業的麒麟商業電話來了！

紐約訊

服務華人社區20年的麒麟電視於2020年推出了「麒麟雲總機」商業電話服務(www.kylinbiz.com)，向美國和加拿大商家提供功能強大、品質出眾的企業通訊解決方案，每條線費用只有傳統商業電話的30-40%。疫情讓很多華人企業面臨空前挑戰，麒麟雲總機願祝華人企業一臂之力。

麒麟雲總機完全可以根據客戶的業務需求，進行其它訂制服務。麒麟雲總機特別適合診所、律師樓、會計師、旅行社、保險和理財仲介以及各類培訓機構。

部分典型應用：

-可保留原號碼，配置簡單，無需復雜布線，將麒麟雲總機提供的轉接器連上互聯網和話機即可。小巧輕便的連接器拿到哪裡，哪裡就是辦公室，可輕鬆實現異地辦公、移動辦公、多地辦公。

-可根據您的業務特點設置中英文語音導航、留言提示，讓您的公司在客戶那裡顯得特別專業可靠。

-可設置定時自動呼轉、通話錄音和留言完整保存發到指定Email，客戶永不流失。

-集成亞馬遜、谷歌雲，7天24小時在線，永不掉線。

-根據您的業務需求配置其他服務。

例如，優鮮購FreshGoGo(www.freshgogo.com)是最近幾年崛起於紐約、專門為亞裔提供生鮮食材和地道亞洲美食的優選移動電商平臺，業務遍及美東和中部、南部20多個州，服務數十萬客戶，業務規模龐大。麒麟雲總機為FreshGoGo全面規畫並構建了企業通信系統，使公司運營、供貨商管理、客戶服務等諸方面實現無縫連接，穩定高效，成本大幅降低，用戶滿意度很高。

FreshGogo總經理陳女士說：我們的業務規模和複雜程度讓任何一家主流通信公司都望而卻步，但麒麟雲總機通過既有前瞻性又特別符合我們業務需要的方案，使FreshGoGo通訊成本降低了60%，效率大大提高，效果超出預期。「麒麟雲總機團隊高度的專業精神和服務意識也讓我們印象深刻。」

另一個典型的例子是醫務診所。為就近服務客人，許多醫生會分別在曼哈頓、布魯克林、法拉盛開診所，各地問診時間不同，如曼哈頓診所只有周一、周三提供服務，布魯碌崙是周二周四，法拉盛則每周六在。若是使用傳統電話服務，病人經常打去沒有開門的診所而聯系不到人，病人就轉去了別的醫生。自從使用麒麟雲總機以後，不管個人打電話給哪個號碼，電話都會轉接到有人接聽的診所，解決了業者的一大問題。

如果感興趣，請撥打電話 1-888-518-7018聯繫。麒麟雲總機一定會以最優惠的價格、最周到的服務讓您滿意。也歡迎華人商家成為商業電話經銷商，麒麟雲總機提供專業培訓和豐厚的佣金分配方案，請寫郵件給[email protected]聯繫。更多資訊，請查詢官網： www.kylintv.com （麒麟電視+麒麟電話） 以及 www.kylinbiz.com （麒麟雲總機）。

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