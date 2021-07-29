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ZT shipping快遞線上操作 國內包裹2-3天到

紐約訊
ZT shipping快速並降低您運費成本。
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ZT shipping郵寄服務公司，提供客戶線上自製運單，讓客戶可以簡單的從網站(shipzt.com)上，製作包裹運單，將包裹在2-3天內郵寄到美國各州。該公司表示，若您有自己的購物網站，在您顧客購物後，您需要將產品寄到客戶手上，這時候， ZT shipping郵寄服務公司所提供的服務，就非常的適合您，您將因為使用ZT shipping提供的郵寄服務，省下許多運費成本。

ZT shipping郵寄服務公司將是您網購事業最優質的合作夥伴。其服務特點包括：1、 2-3天內到達美國90%區域的服務，會讓您的網購客戶更滿意。2、2-3天內到達美國90%區域的服務，只需要建立一個倉庫，不用多個倉庫。3、不分區價格，沒有燃油費、住宅地址費，沒有其他附加費用。4、整體性降低您公司運費成本。此外，沒有郵寄限量，且每個包裹含$100保險

更讓客戶感到滿意的是，ZT shipping郵寄服務公司在客戶註冊帳戶時，便指派一位專員及客服人員為客戶服務。這樣的方式，讓客戶可以隨時獲得郵寄上的諮詢、詢價、系統使用方式等等的回覆與服務。這位專員對於自己所服務的客戶的需求，都非常了解。客戶不需要像傳統的方式，需要詢問問題時，打電話給客服人員時，在電話線上等待很長時間。若是一次不行，還要撥打多次。而指定專員的服務方式，讓許多客戶感到很放心、很滿意。

ZT shipping郵寄服務公司郵寄帳戶註冊方式，請登錄shipzt.com網頁，點選免費註冊(Join Now)，填寫表格。電話：914-315-4160；官網：wechat:ztshipping ；電子郵箱：[email protected]

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