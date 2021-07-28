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張德海律師：601A申請者可要求關閉上庭中案件

紐約訊
張德海律師有豐富的移民法庭出庭經驗。
張德海律師有豐富的移民法庭出庭經驗。

從2021年7月15日起，正在上庭的601A申請人可以要求移民法庭行政關掉上庭的案子，讓移民局處理601A申請。現任司法部長於7月15日裁定（Matter of CRUZ-VALDEZ 28 I&N Dec. 326 A.G. July 15, 2021)，移民法庭完全有權行政關案，未上過庭的601A申請不受影響。

執業於法拉盛的移民專業律師張德海律師表示，過去幾年，全國各地很多移民法官紛紛拒絕行政關閉正在上庭的案子，導致601A的申請人無法順利拿到I-601A批件。移民局拒絕的理由往往就是移民法庭未將案子行政關閉，所以移民局無權處理 I-601A申請。司法部長的最新決定實施後，從2021年7月15日起，移民法官又可以有權行政關閉案子了。移民局就有權處理正在上庭的當事人I-601A申請。

I-601A豁免申請的受益人是很多雖然拿到直系親屬移民I-130批准件，但當年因未經海關檢查(EWI)進入美國後非法居留，無法在美國境內遞交綠卡申請 (I-485)，可以通過申請豁免 (I-601A)，在批准後去廣州辦理移民簽證。通常以前的情況是，如果當事人在美國非法居留超過半年不到一年，一旦離開美國後，三年不得入境，非法居留一年以上，十年不得入境。很多直系親屬移民(I-130)申請雖然已經批准，在簽證中心要求去廣州面談時，不敢離開美國，就是擔心一去不復返。有了601A申請後，只要拿到豁免的批准件，就可以信心滿滿的離開美國去簽證。

正在上庭的當事人如果有直系親屬申請I-130批准件，現在可以要求法庭將案子關閉，申請豁免，豁免批准不等於簽證拿到。如果是申請配偶，還需要證明真實夫妻關係，經濟擔保能力足夠。如當事人在美國曾經有犯罪紀錄，離境前需要先諮詢專業移民律師。被逮捕不等於有犯罪紀錄。當事人需要證明如果豁免不批准，當事人的美國公民配偶或當事人的美國公民父母會有極大的困難。 這些困難可以是多方面的， 包括經濟、教育、健康、文化等等。

張德海律師在處理移民、刑事、婚姻及聯邦上訴案件方面有二十年經驗。法拉盛辦公室地址：飛越皇后大樓，136-20 38th Avenue, Suite 9G, Flushing, NY 11354。電話：718-463-1111。

移民局 美國公民 簽證

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