廚房裝修很頭疼 一篇幫你講通透

廚房設計圖，包括間隔，櫥櫃的擺放位置、大小、高度。

美觀實用舒適的家是每個屋主所嚮往的，但理想總是豐滿，而現實總是殘酷的。一談到裝修，很多屋主就望而卻步，裝修費用之高昂，細節之繁瑣，往往是澆熄屋主裝修熱情的主要原因。特別是廚房的裝修更加繁瑣，涉及到水、電、結構、木工等方方面面，所需材料又多。很多屋主紛紛表示，再也不裝修廚房了。其實，只要功課做足，廚房裝潢並非真的那麼可怕，還是可以做到有條不紊，稱心滿意甚至樂在其中的。想要順暢的施工進程，以下幾點是必須注意的。

1.預算

在新冠疫情以來，所有物價迎來13年來的最大漲幅，裝修材料首當其衝，尤其是木材，由於伐木工人短缺，木材產量直線下降，像地板此類的必須的裝修木材，價格高出了天際，$38/片漲為$78/片。因此，打算裝修的業主應該量力而出，預先設定好最大可承受的預算。

而裝修經常會出現超支的情況，因為很多房屋內部如水電或結構問題在拆除舊裝修後才會顯露出來。所以屋主應在做預算之時，酌量預留15%至20%的金額為後備金以應付突如其來的意外。

其實還有一種方法是比較能控制預算的，就是聘請項目團隊，不同於一般裝修師傅只提供人工報價，裝修團隊一般按照裝修項目報價，也就是價格不光包括人工也包括材料，是一站式裝修服務。也就省卻屋主為材料奔波比價的時間，屋主一目了然到底裝修好整個廚房連工包料是多少錢。

2.時間性

要知道如今裝修師傅的人工是很高昂。能節省人工和裝修時間的唯一途徑是準備好材料。大致瞭解裝修工序對業主而言是很必要的。就廚房而言，大致步驟如下：

1）確定好廚房間隔設計，廚房設計包括櫥櫃的擺放位置、大小、高度。

2）挑選材料：根據櫥櫃舊有的屋況挑選材料，例如地面的原有材料是什麼？磁磚、木板還是地膠板，不同的舊有條件就在一定程度上限制對新材料的選擇。市面上的材料琳瑯滿目，讓人眼花瞭亂。挑選材料的原則應是先確定風格，美式經典還是歐式現代簡約或者傳統復古。風格確定後，按順序挑選櫥櫃、地板、檯面、擋水牆材料。目的明確，才能避免暈頭轉向。

3）拆除原有材料。

4）牆內水路和電路的連接，這時就需要屋主提出需求，例如：電插頭或燈開關的新增或移位，或者水路的更改。另外，很多典型美國 房子安裝的是屋內循環過濾型的抽油煙機的，這類抽油煙機一般不太符合華人家庭的煮食要求。這就需要在屋主必須在拆除後，馬上提出要求，裝修師傅才能安排排煙管的路線，不然為時已晚。

5）修補或新裝牆體。

6）鋪設地面材料。地面材料是屋主最先需要提供的材料，應該提早一到兩週預定。

7）安裝櫥櫃：儘管櫥櫃並不是最早需要的材料，但需時較長，應該起碼提早且確認設計並預定。

8）安裝檯面板，擋水牆磁磚和水龍頭。材料到位，所有工序就能舒暢無阻。

3.尺寸和材料數量的準確性

材料準備好的先決條件是尺寸和材料數量的準確性。不少裝修師傅習慣模糊估算所需材料，最後導致數量短缺，停工等材料。一般估算所需磁磚、木板材料時應該在實際尺寸的基礎上加上10%的浪費，另外多出的材料應留下，以備以後維修之用，切勿為省小錢，材料一片不剩。與其他材料正相反，預定櫥櫃時一定要按小的算。實際預定的櫥櫃一定要比牆體尺寸少，以避免牆體不直，牆角非90度，尺寸過準而放不下的情況。

4.裝修團隊的配合

成事在天，謀事在人。容易溝通並專業的裝修團隊是工程順利推展最重要的部分。市面上不乏為生存而不惜以低價吸引顧客的團隊。客人交付訂金後，坐地起價、拖工的情況是時有發生的。選擇團隊很重要，好的團隊能根據經驗提供建議，避免客人走彎路，一步步專業地帶領客人走過流程。

結語：

紐約 裝修市場從業人員素質參差不齊，屋主提前做足功課還是必要的。儘量選擇專業團隊，價格一般較高，但省卻的麻煩不是一星半點。

部分資料提供：華洋傢俱和櫻花牌抽油煙機。