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衛星媒體巡迴計畫 於7月15日如期進行進入太空

紐約訊
Inspiration4 Hope Seat船员之一是St. Jude 癌症幸存者 Hayley Arceneaux。
Inspiration4 Hope Seat船员之一是St. Jude 癌症幸存者 Hayley Arceneaux。

7月15日（星期四），Inspiration4機組成員Hayley Arceneaux將發表談話。今年9月，她將成為第一個進入太空的兒科癌症倖存者和最年輕的美國人。這是一項人類幫助兒童的事業，將平民首次作為任務的一部分進入軌道，與任何政府航太機構無關。天龍號太空船計畫進入太空，繞地球運行幾天後在水面著陸。這一切都是為了提高人們對 St. Jude Children's Research Hospital® 的認識和支持。

Inspiration4是由指揮官Jared Isaacman領導的世界上第一個全民用太空飛行任務。38歲的Shift4 Payments的創始人兼首席執行官將四個席位中的兩個捐贈給St. Jude，目標是在2022年前籌集2億元用於研究和治療兒童癌症和其他危及生命的疾病。Isaacman已承諾提供1億元用於加速發展和拯救全球更多的兒童。

Isaacman向St. Jude捐贈了兩個席位：被命名為「希望」的任務席位給了Arceneaux，命名為「慷慨」的席位給了Christopher Sembroski，他是洛克希德·馬丁公司41歲的航空工業雇員，也是美國空軍退伍軍人。命名為「繁榮」的席位將由51歲的企業家、教育家、訓練有素的飛行員和太空探索界的活躍人士Sian Proctor博士搭乘。

Arceneaux將擔任隊員的醫療人員。29歲的她是St. Jude的醫生助理，10歲時在那裡接受了骨肉瘤的治療。Arceneaux在St. Jude Inspire的一篇博客文章中回憶道：「我記得當我們到達St. Jude Children's Research Hospital時，我假裝很生氣，但實際上，我是很害怕。當時，癌症對我來說似乎是死刑判決，因為我認識的所有癌症患者都去世了。但St. Jude改變了一切。我感受到希望、樂觀，讓我可以度過難關。」

1962年，在美國人首次繞地球飛行的同一年，St. Jude Children's Research Hospital致力於一個不同的未知領域。近60年後，St. Jude發明的治療方法已幫助將兒童癌症的總體存活率從20%提高到80%以上。St. Jude Children's Research Hospital正在引領世界了解、治療和戰勝兒童癌症和其他威脅生命的疾病。其目的很明確：Finding cures.Saving children®（尋找治療方法，拯救兒童）。

它是美國國家癌症研究所指定的唯一專門針對兒童的綜合癌症中心。醫院開業50多年來，St. Jude發明的治療方法已大大提升了兒童癌症的總體存活率。只要仍有兒童死於癌症，St. Jude就不會止步。St. Jude免費分享它的發現，全世界的醫生和科學家可以利用在St. Jude獲救的兒童資訊來拯救癌症兒童。家庭永遠不會收到St. Jude的治療、旅行、住房或食物帳單。

請造訪St. Jude Inspire了瞭解St. Jude關於希望、力量、愛和仁慈的強大故事。透過造訪stjude.org，在Facebook上點讚St. Jude，在Twitter、Instagram和TikTok上關注St. Jude，並訂閱其YouTube頻道，加入St. Jude的使命。

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