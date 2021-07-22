中國信託銀行 新增華盛頓州及德州網上開戶

中國信託銀行手機掃描5分鐘快速完成網上開戶手續，12個月網路定存 0.60%年利率。

中國 信託銀行（CTBC Bank）擴大服務網絡，即日起華盛頓州(WA)及德州(TX)居民可透過網上銀行開戶，享有銀行所提供的多項金融產品服務及優惠。最新推出12個月網路定存 0.60% 年利率 ，您可以透過電腦或手機，一周七天24小時網上開戶，網上開戶過程不超過五分鐘，即可完成開戶手續，體驗安全便利的數位金融服務。

中國信託銀行全美共有14家實體分行遍及加州、紐約州及紐澤西州，今年年底將於南加州增加兩家實體分行，提供客戶更多分行據點。除了持續開設實體分行據點，銀行也投入大量資源整合開發新數位網路銀行，目前提供五個州居民可透過網上開戶，銀行將持續向其他州當地主管機關提出申請，未來將陸續開放全美各州居民網上開戶功能，讓客戶無論何時何地都可使用數位銀行所供的各項金融交易。數位銀行對華人帶來更多便利性， 許多往返美國 及亞洲各地的華人，均可透過數位銀行開設帳戶、轉帳及繳交帳單，完全掌握個人的理財交易。

除了網路定存帳戶，網路支票及儲蓄帳戶也提供優惠利率，並可透過網路數位銀行直接開戶。完成開戶後，可立即下載中國信託銀行行動銀行App，查詢帳戶餘額、帳戶轉帳、帳單支付、手機照相存入支票等功能，讓您不用出門也可完成一般日常銀行業務。此外，中國信託銀行為AllPoint免手續費自動提款機網路成員，持有中國信託銀行金融卡，可在全球超過五萬五千台的自動提款機提款並且免收手續費。

除了存款產品可以線上開戶外，房屋貸款 申請也可透過網路直接申請，系統提供人性化友善的申請程序，按步驟導覽申請人輸入相關資料，申請提出後，房貸專員將立即與申請人聯繫，簡化傳統房貸申請過程。

請上網www.ctbcbankusa.com 體驗線上開戶及申請房屋貸款。

美國中國信託銀行擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源、強大資金及資源做後盾，我們為您的企業建構國際化、多角化的版圖、提供您個人全球性及全方位的金融服務。中國信託銀行立足美國，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情請上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。

中國信託銀行新聞聯絡人：Sean Liao；電話：424-277-4531；電郵：Email：[email protected]。