7/22大暑 順安堂提供5款湯水解暑清熱

俗話說：「小暑不算熱，大暑三伏天。」7月22日，將是一年中最熱的一個節氣大暑。大暑時值三伏天中伏前後，此時氣候炎熱，雨水較多，日晒、暑熱、水濕互結，達到一年中的高峰。在暑天，人體陽氣浮散於表，腠理開泄，出汗較多，容易傷津耗氣。法拉盛 順安堂中藥號林中醫師認為，這個時期調養當以解暑祛濕、斂陽固表為重點。

在暑熱蒸騰之下，不少人為求快速降溫，常常一瓶冰鎮飲料大口大口地喝下，很容易損失脾胃陽氣。另一方面，暑熱天氣食物保存不當極易腐敗，飲食不節或不潔飲食都很容易導致各種胃腸疾病，尤其民間所說的「伏天瀉」則最為常見。他建議，夏日飲食當以熟食、溫食為主，盡量少吃生冷、冰鎮食物。以下提供五個大暑食療方供參考。

1、 酸梅陳皮飲

材料：烏梅10克，山楂10克，甘草10克，陳皮3克，冰糖適量。

製法：將烏梅、山楂、甘草、陳皮一起放入鍋內，加水適量，大火煮開，小火續煮30分鐘，加入冰糖，再煮5分鐘即可。

功效：生津止渴，醒脾開胃。適合汗多口渴、食欲不振之人。

2、薄荷五豆湯

材料：綠豆、赤小豆、黃豆、黑豆、白扁豆各20克，薄荷5克。

製法：以上五豆清洗浸泡後加水適量，大火煮沸後，小火續煮30分鐘，加入薄荷及糖適量再煮5分鐘，放溫後代茶飲。

功效：解暑利濕，健脾益腎。適合平素身體偏虛、暑熱夾濕之人。

3、百合赤豆粥

材料：白米50克，小米 30克，赤小豆20克，百合10克，蓮子20克，冰糖適量。

製法：赤小豆、蓮子、百合提前洗凈、浸泡1小時，然後所有食材一起放入砂鍋，加水適量，大火煮開後小火續煮1小時，加入冰糖調味。

功效：益胃健脾、利濕除煩。適合暑天汗出較多、脾胃虛弱或兼心煩多夢之人。

4、綠豆薏仁芡實粥

材料：綠豆30克，薏仁20克、芡實20克、小米30克，冰糖適量。

製法：綠豆、薏仁、芡實提前洗凈、浸泡1小時，與小米一起放入煲中，加水適量，大火煮開後轉小火，煮約1小時，加入冰糖調味。

功效：消暑利濕、健脾養胃。適合暑濕互結、脾胃虛弱之人。

5、淮蓮老鴨湯

材料：凈老鴨500克，山藥50克，蓮子30克，石斛20克，薏米30克，陳皮5克，生薑3片，蜜棗2粒。

製法：將材料洗凈後，老鴨和山藥切塊，全部材料放入煲中，加水適量，大火煮沸後轉至小火，煮約2小時加鹽調味即可。

功效：滋養補虛，健脾滲濕安神。適合暑天脾虛濕困、夏夜睡眠欠佳之人。

在台灣 擁有80年老字號的法拉盛順安堂，由林老闆夫婦親自主理。本身為中醫師的林老闆，30年來對藥材把關嚴格，受到僑胞的信賴。

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