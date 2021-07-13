生活家電Coway7月贈送$270室內無烟電燒烤爐

生活家電Coway7月贈品為價值$270的室內無烟電燒烤爐。

韓國生活家電第一品牌Coway公司位於紐約 貝賽分公司Coway USA，持續關心大眾、回饋社會，7月推出淨水器、空氣淨化器和智能便座四大折扣優待與贈品優惠活動。歡迎大眾把握時機選購，優化自己的生活品質。

Coway USA公司大團隊秉持著：「從今天起用Coway保衛您的家人與企業」理念，服務大眾。這次推出的7月優惠活動分別是：

(一)凡選擇2台淨水器Premium型號產品，贈送價值270元的室內無烟電燒烤爐1個。這項優惠包括以舊的淨水器換新淨水器，但是必須兩台中有一台是新租賃。

(二)Coway原顧客+1優惠活動：原Coway顧客再增加租賃或購買一台製冰淨水器，也將獲得價值$270的室內無烟電燒烤爐1個。

(三)一次性購買優惠空氣淨化器、智能便座，一次性購買時，1st Order打9折，2nd Order打8.5折。

(四)ESSENTIAL產品促銷：每租賃1台即贈送價值$70的維他命c淋浴花灑1個。

Coway生活家電產品非常強調售後服務，消費者可一次買斷或採用租賃方式，均可獲免費專業安裝，租賃者更可享受免費濾芯更換和系統清潔的服務。

1989年在韓國成立的Coway，是生活家電領域的領軍企業，致力於以創新家用電器（如淨水器、空氣淨化器、智能坐便）等產品使人們的生活更加健康舒適。自成立以來，Coway憑藉著深入的研究、設計、開發以及客戶服務，使其能夠30年保持業界佼佼者的地位。隸屬企業的環境技術研究所擁有300多位專業研發人員，並擁有認證實驗室及「認證水專家」等，擁有著世界一流的水研究專業人力和尖端研究設備。

以此為基礎，Coway在品牌之行舉辦的「KOREA BRAND STAR」中已連續15年被評為空氣淨化器、淨水器領域第一名。在韓國取得成功的基礎上，Coway不斷創新，通過多元化的產品線加速推進在馬來西亞、美國 、泰國和中國 的海外業務。

Coway紐約展示中心地址：209-45 Northern Blvd, ＃110, Bayside, NY 11361；電話：929-274-6288。