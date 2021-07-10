跨國居民轉移海外財產 合理避稅

牛理財NEW理財第五期將傳授如何巧妙轉移及分配跨國資產。

在全球化的影響下，越來越多的人為了擁有更多的投資機會及更好的生活環境，選擇在海外工作甚至移民他國。這種現象也造就了新一類財務規劃方案：「跨國居民資產規劃」的誕生。對於跨國居民，尤其擁有高資產的新移民家庭 ，應該要如何巧妙轉移和分配跨國的資產呢？這也是現今新移民最為關心的議題之一。

《牛理財NEW理財》第五支影片「跨國居民的資產規劃」已於日前上線，本期節目邀請到對於跨國資產規劃非常熟悉的資深財富管理專家：擁有美國特許壽險核保師資格、同時擔任鷹瑞策略公司財務顧問、也是紐約 人壽主席委員會特優成就獎代理人的王晶 (Jing Wang)女士擔任主講人。她將為我們帶來關於跨國資產的規劃中，合理的節稅方式與最為適合新移民家庭的理財計畫。

欲觀看完整理財講座影片，請至連結：bit.ly/wjniu6或掃描本文二維碼前往觀看，觀影完畢後別忘了參加第五期有獎問卷活動，答案就藏在影片中，填妥問卷送出即可參加抽獎，本期頭獎為$250 Amazon電子禮卡，總獎金高達$500！有興趣的讀者可掃描片尾二維碼或參照YouTube 影片說明或留言處共襄盛舉。上一期問卷活動的幸運頭獎得主為來自加州的Mae Lin，獲得$250 Amazon電子禮卡一張！完整得獎名單已公布於第四期YouTube影片留言處及世界新聞網活動頻道。

送出問卷後，亦可報名紐約人壽於7/16/2021周五東岸時間上午11點舉行的正式講座，將針對本期議題做更深入的探討，並設有現場Q&A問答環節為觀眾解惑，感興趣的讀者切勿錯過。

為幫助廣大讀者能夠方便無礙地獲取專業知識，世界日報從今年2月開始陸續推出「2021《牛理財NEW理財》微講座系列影片」，以《當下時局財富規劃的掌控策略》、《退休收入的靈活性》、《企業主的商業規劃》、《長期護理計劃講座》等不同主題講座，帶領民眾探討了稅務、退休，甚至是中小企業規劃的相關內容，並邀請金融市場及理財領域相關的專家與規劃師擔任講者，以主題問答的方式，為廣大華人社區分享後疫情時代的投資方向及財務規劃。有興趣的讀者可搜尋YouTube頻道「世界日報活動 World Journal Event」觀賞影片。