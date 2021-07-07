紐約亞裔律師協會助您尋找具資格律師

許多華裔移民由於語言隔閡或來美不久，在尋求各種專業服務上，特別是法律服務時，遇到諸多不便。為了幫華裔移民解決此一困擾問題，加快順利找到有質量的法律服務，紐約亞裔 律師協會(AABANY)設立了律師轉介服務，通過國語和粵語的電話熱線服務，幫大家推介具資格的律師。

通過致電紐約亞裔律師協會的熱線電話，接聽專員將會提出一些基本提問，以便作出高效轉介。一旦專員確定合適的律師後，會將律師轉介給求助者。而求助者與轉介來的律師作初步諮詢，其收費僅$35。如在日常上班以外時間致電，求助者可以留言，或到律師轉介及資訊服務的網址: lrs.aabany.org，填上聯絡資料及法律提問基本細節。

律師轉介及資訊服務的律師都會受紐約亞裔律師協會的嚴格審核，以確保他們符合各種法律範疇的要求條件。這些條件包括年分資歷、案件類型以及律師專業保險是否投保充足等。同時，紐約亞裔律師協會一直在招募更多的律師，以便納入律師轉介及資訊服務的名單，並確保他們能滿足紐約亞裔社群 的需要。律師在申請加入律師轉介及資訊服務時，都會被問及語言能力，包括亞洲語言如華語(中文)、韓語及日語。

紐約亞裔律師協會的行政總監陳家揚律師說：「紐約亞裔律師協會的律師轉介及資訊服務項目從2019年年底已開始籌備。我很自信，該項目將可幫助亞裔社群尋求有經驗的律師為他們解決法律問題，而不再受限於語言障礙。」紐約亞裔律師協會的主席 Sapna Palla 律師則說：「我們很高興推出律師轉介及資訊服務，也很感謝律師轉介及資訊服務委員會協助籌備該項目。律師轉介及資訊服務將會為紐約亞裔群眾帶來重要價值，幫助有需要的人尋找符合資格的律師及提供合適的法律資源及資訊。」

需要律師轉介的人士敬請致電多種亞洲語言熱線。在日常上班時間，會有專員用亞洲語言或英語接聽電話。英文熱線：516.788.8820；國語熱線：516.788.8821；粵語熱線：516.788.8822；韓語熱線：516.788.8825。