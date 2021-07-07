我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增39例、9死 桃園地勤染疫啟動大規模篩檢

14天後109人仍消失：邁阿密樓塌慘案「慢動作磨難」

紐約亞裔律師協會助您尋找具資格律師

紐約訊

許多華裔移民由於語言隔閡或來美不久，在尋求各種專業服務上，特別是法律服務時，遇到諸多不便。為了幫華裔移民解決此一困擾問題，加快順利找到有質量的法律服務，紐約亞裔律師協會(AABANY)設立了律師轉介服務，通過國語和粵語的電話熱線服務，幫大家推介具資格的律師。

通過致電紐約亞裔律師協會的熱線電話，接聽專員將會提出一些基本提問，以便作出高效轉介。一旦專員確定合適的律師後，會將律師轉介給求助者。而求助者與轉介來的律師作初步諮詢，其收費僅$35。如在日常上班以外時間致電，求助者可以留言，或到律師轉介及資訊服務的網址: lrs.aabany.org，填上聯絡資料及法律提問基本細節。

律師轉介及資訊服務的律師都會受紐約亞裔律師協會的嚴格審核，以確保他們符合各種法律範疇的要求條件。這些條件包括年分資歷、案件類型以及律師專業保險是否投保充足等。同時，紐約亞裔律師協會一直在招募更多的律師，以便納入律師轉介及資訊服務的名單，並確保他們能滿足紐約亞裔社群的需要。律師在申請加入律師轉介及資訊服務時，都會被問及語言能力，包括亞洲語言如華語(中文)、韓語及日語。

紐約亞裔律師協會的行政總監陳家揚律師說：「紐約亞裔律師協會的律師轉介及資訊服務項目從2019年年底已開始籌備。我很自信，該項目將可幫助亞裔社群尋求有經驗的律師為他們解決法律問題，而不再受限於語言障礙。」紐約亞裔律師協會的主席 Sapna Palla 律師則說：「我們很高興推出律師轉介及資訊服務，也很感謝律師轉介及資訊服務委員會協助籌備該項目。律師轉介及資訊服務將會為紐約亞裔群眾帶來重要價值，幫助有需要的人尋找符合資格的律師及提供合適的法律資源及資訊。」

需要律師轉介的人士敬請致電多種亞洲語言熱線。在日常上班時間，會有專員用亞洲語言或英語接聽電話。英文熱線：516.788.8820；國語熱線：516.788.8821；粵語熱線：516.788.8822；韓語熱線：516.788.8825。

亞裔 紐約 社群

上一則

紐約市長初選 亞當斯宣布勝選 得票率逾半

下一則

紐約人壽線上理財講座／座合理避稅 跨國居民轉移海外財產可以這樣做

延伸閱讀

長周末觀光客回流 紐約店家看到希望

長周末觀光客回流 紐約店家看到希望
國慶長周末紐約班機大延誤 旅客等5小時崩潰

國慶長周末紐約班機大延誤 旅客等5小時崩潰
中德防長熱線 中盼推動兩軍合作

中德防長熱線 中盼推動兩軍合作

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

OPEC+會談破局 紐約油價創2014年來最高紀錄

OPEC+會談破局 紐約油價創2014年來最高紀錄

熱門新聞

位於新澤西州備受矚目的大型娛樂主題購物中心「美國夢」，去年10月正式對外開放。（取自「美國夢」網站）

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

2021-07-02 12:15
鄭斌夫妻向律師致謝，左起依次為翁振信律師樓律師助理劉艷娟、鄭斌、林靜、律師Dan Lynch、律師翁振信、律師助理李靜。(記者顏嘉瑩╱攝影)

遭女兒誣控性侵 華男獲清白 「不追究女兒帶來的傷害」

2021-07-01 02:30
法拉盛廣場停車場因結構安全暫時關閉，附近商家與司機叫苦。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

2021-07-01 09:16
主計長報告指，交通局執法不力，違規建造私人停車道，大部分都逃脫了法律追責。(記者黃伊奕／攝影)

私建停車道 多數屋主逃脫責任 紐約日落公園華人社區歪風熾

2021-07-02 11:56
Delta變種來襲，紐約陽性率近日有所反彈；圖為國慶節大批民眾聚集等候觀賞當晚的梅西國慶煙火秀。（記者顏嘉瑩／攝影）

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

2021-07-06 09:18
紐約市首次全市性採用排序複選投票出師不利，出現總票數憑空多出近14萬張的大烏龍。圖為22日是紐約市長民主黨初選日，華埠投票站選民投票積極。（記者和釗宇／攝影）

紐約市初選誤算近14萬測試票 川普：應取消結果重投

2021-06-30 13:14

精彩推薦

超人氣

更多 >
500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉

500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉
印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立

印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立
美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」

美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」
美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫

美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫
Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈