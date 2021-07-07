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紐約中國民族樂團免費暑期樂器班招兒童學員

紐約訊

紐約中國民族樂團將於7月10日至7月底，每周六舉辦一年一度免費兒童（八歲至十四歲）暑期樂器班。課程包括有二胡、琵琶、笛子等。每個課程為期4周，一共四堂課，一次課程30-45分鐘。課程全部免費！只收取報名費50元，為免向隅，敬請從速洽詢報名。

紐約中國民族樂團創立於1961年，在已故團長張銓念先生苦心的領導下，從四人樂團發展至今共50多名團員，不但是全美歷史最久且是最具規模的一個中國民族音樂團體。該樂團秉承發揚中國文化的宗旨，每年民樂團活動除定期的春秋兩季在紐約市大型演奏音樂會外，樂團還經常被邀請到博物館、圖書館、學校及文化藝術表演中心等機構演出，演出地點除紐約州、新澤西州、賓州及新英格蘭各州外，還遠至印第安那州、維吉尼亞州及喬治亞州演出。

作為非營利機構，樂團多年來得到紐約藝術委員會(New York Council on the Arts)的大力支持，所獲款項大部分均投放到國樂推廣教育項目中，為樂團培養新生後備軍。民族樂團多年致力的工作坊(Workshop)，旨在啟發所有對音樂和中國文化感興趣的人，冀望讓更多人理解國樂，宏揚中國文化藝術。對於初學者和不熟悉中國音樂的人來說，工作坊是一個很好的窗口，讓您看到中國傳統音樂的新世界。

該樂團除設有中國民族樂器訓練班外，每年暑假還舉辦樂器啟蒙班，免費為兒童提供接觸和學習中國民族音樂的機會，為培育團結對中國民樂和中華文化的認知與提供貢獻。紐約中國民族樂團免費暑期樂器班現正招收8至14歲兒童學員，敬請瀏覽http://www.chinesemusicensemble.org/報名，可在網頁左面點擊「教育計劃暑期工作坊」，在網頁下方電子郵件地址：[email protected]，將學生姓名、地址、聯絡電話、班級填寫在信件上發出，工作坊將盡速統一回覆電郵。或傳短信至范老師，電話：917-826-2552 。

中國 紐約市 教育

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