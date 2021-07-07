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布碌崙暢銷樓盤Brooklyn Point 預購從速

紐約訊
Brooklyn Point是擁有西半球最高樓頂無邊泳池的超級Condo。
Brooklyn Point是擁有西半球最高樓頂無邊泳池的超級Condo。

擁有西半球最高樓頂無邊泳池的超級Condo(共有公寓、康斗)大廈Brooklyn Point，是布碌崙甚至紐約近來最暢銷的樓盤之一，最近一年熱銷勢頭不減。Brooklyn Point位布碌崙下城(Downtown Brooklyn)，與曼哈頓華埠僅一站地鐵之隔，開發商是紐約知名地產公司Extell Development，代表作包括曼哈頓廣場一號，One57、中央公園Tower和The Kent等，皆以高質豪華聞名。

Brooklyn Point是Extell公司在布碌崙的第一個地產開發項目，建成的公寓一共68層，高聳的720呎大樓具有現代雕塑般的外觀，訂製的玻璃幕牆和超大窗戶凸顯了360度曼哈頓天際線、港灣和布碌崙周邊景觀。該公寓大樓有458套豪華單位，從Studio(統倉)至3臥，是極少享有25年的地稅減免的新樓盤。

Brooklyn Point由著名建築師Kohn Pedersen Fox設計，Katherine Newman負責內部裝潢，擁有西半球最高的樓頂無邊泳池、4萬平方呎的超大型公共設施作為娛樂和運動空間，包括酒窖、攀岩、放映室、戶外露台、餐廳、休息室、燒烤和SPA水療中心等。

Brooklyn Point建於布碌崙下城最大商場City Point之上。City Point面積達60多萬平方呎，集餐飲、購物和娛樂中心一身，內有Trader Joe連鎖超市、Target百貨、Century 21百貨公司、Alamo Drafthouse啤酒屋、40多家餐飲、電影院和DeKalb超市等等，下面是11條地鐵線，直通曼哈頓，交通生活一切便利。

在近10年紐約地產榮景中，布碌崙是發展最快的一個區，它獨樹一幟，具有對年輕人極大吸引力的人文生活氛圍，以及注重創新的風格，使「布碌崙」像磁石一樣吸引著年輕人來這裡安居。而「布碌崙」也就順理成章地成為一種新時尚生活的標誌，提供人們在曼哈頓比較傳統生活方式之外的另一選擇，異軍突起成為紐約另一引領潮流的熱點。近年來，不少曼哈頓年輕家庭落戶布碌崙，一些地段甚至可媲美曼哈頓的上東或上西城，其豐富的人文生活更使布碌崙在居住選擇上成為曼哈頓以外的首選區域。

這幾年布碌崙正在迅猛復興和蛻變，成了紐約市又一創新、娛樂、經濟和文化的樞紐，像BAM、巴克萊中心以及布碌崙博物館等標誌性機構都在下城(DOWNTOWN)。「布碌崙」儼然成了一種國際知名生活方式之代名詞。

Extell Development Company營銷集團是該大樓的獨家銷售公司，更多信息或預約，請致電：718-962-0944，或瀏覽網站：brooklynpointnyc.com、https://youtu.be/gKN-66Doe9c。

布碌崙 曼哈頓 紐約市

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