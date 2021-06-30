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中科防疫禮包 贈破壁靈芝孢子粉

紐約訊
中科集團捐贈靈芝孢子粉膠囊。
中科集團捐贈靈芝孢子粉膠囊。

由於印度變種病毒的傳播，廣州疫情出現反彈。中科集團為廣州醫護人員捐贈靈芝孢子粉膠囊，支援社會共同抗疫。即日起，年齡超過55周歲的在美僑胞，皆可免費申領2瓶中科破壁赤靈芝孢子粉（價值152美金），預約電話1-718-886-8834。

該公司表示，據報導，近期在印度發現的新冠病毒變異毒株具有更強的免疫逃逸能力。即使是接種過疫苗者，或已康復的染疫者，也可能再度感染。新冠疫情上海醫療救治專家組組長張文巨集表示，真正把病毒清除的就是人自身的免疫系統。該公司表示，作為受到新冠病毒衝擊的第一個國家，中國各地醫院當時普遍採取中西醫結合的治療方案，包括使用靈芝、黃芪、人參等中藥材，取得了理想的治療效果。在所有中藥材中，靈芝作為增強人體免疫力的「上藥」，尤其引人矚目。

中科院表示，旗下的中科破壁靈芝孢子粉，已在醫院被用於臨床治療的靈芝產品，被用來加快新冠患者恢復。靈芝是中國營養保健食品協會推薦的，有助於防護新型冠狀病毒感染的營養補充劑。靈芝中富含的靈芝多糖和三萜成分可以增強機體抵抗力，降低感染風險，同時養護慢性疾病。在中國大陸抗擊疫情期間，中科院旗下的中科集團被選為中國重點防疫物資企業，數十家醫院、診所都採用中科靈芝孢子粉增強自身防護，並且在多位新冠患者臨床治療中，服用中科靈芝孢子粉可以極好地促進患者抗疫。靈芝孢子粉具有無禁忌症、同時溫補機體、促進患者癒後恢復的特點。

中科院攜手旗下中科公司，共同準備了首批1000瓶靈芝孢子粉膠囊，以紐約開始進行免費贈送活動，助力華人共同提高免疫力，守護家人健康。滿55周歲者可以免費電話預約登記申領，先到先得。電話1-718-886-8834，地址136-33 37th Ave. STE 2B, Flushing, NY 11354（法拉盛37大道影像中心隔壁）。

中國 疫情 印度

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