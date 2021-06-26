我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

驅逐「老賴」房客之房東能做什麼 傑羅德律師樓建議房東驅逐程式

紐約訊

疫情期間，為避免租客被掃地出門，紐約州州長Cuomo去年3月20日宣布暫停住宅和商業強制驅逐的行政令（即禁止驅逐令，簡稱禁令），確保在疫情期間租客不會被驅逐。該禁令至今仍然處於有效狀態。雖然房東不能在禁令實行期間對租客進行驅逐，但是並不意味著房東在禁令失效之前只能坐以待斃，因為實行驅逐需要經歷很繁瑣的法律前置程式。傑羅德律師樓建議房東可以在禁令失效前著手準備相關前置事宜，節省時間成本。下面傑羅德律師樓為您分析房租糾紛下對房客的驅逐程式。

何為驅逐程式？

所謂驅逐，用大白話來說就是「趕出去」。但是首先要聲明一點：房東不能自己驅逐租客，只能相關的執法人員實行驅逐！本文主要討論關於驅逐不交房租以及到期賴著不走的「老賴」房客。

驅逐程式主要分成4個步驟。首先，房東依據生效的法院判決申請法官簽署對房客的驅逐令；第二步，房東將驅逐令交給執法人員；第三步，執法人員向房客發出驅逐通知（Notice of Eviction），通知一般會給予房客一定的寬限期，並告知具體的執行日期；第四步，執法人員在通知所示的執行日期正式實施驅逐。

驅逐實施前房東能做什麼？

我們秉持的原則是，能協商的盡量協商解決，並且協商的內容應該以書面的形式記錄下來。如果協商不了，此時就要舉起法律的武器保護自身利益，同時也要做好和「老賴」（賴租金和賴著不走的）租客打持久戰的準備。以下是驅逐程式正式啟動前房東可以著手準備的事宜。

對於賴租金的租客，房東可以著手作業的有：

1.房東在向法院提交請求前（至少）14天內向租客發出催交租金的書面通知；

2.發律師函並進行前期的談判；

3.在繳租催告的期限經過後房客仍不繳納房租，此時房東可以正式向法院提交petition，並將該petition正確地送達給租客；

4.搜集相關證據，比如租約、合同、歷次催告等。

對於賴著不走的租客，房東可以做的有：

1.給租客發「notice to quit」的通知；

2.發律師函並進行前期的談判；

3.在前述「notice to quit」規定的截止日期到期後租客仍不搬走，此時房東可以向法院提交petition，並將該petition正確地送達給房客；

4.搜集相關證據等。

房東絕對不能做的事！

1.隨意進入房客的租房；

2.將租客的財物搬離房子；

3.斷水斷電；

4.更換門鎖；

5.言語威脅租客搬離等。

結語：

相信禁令失效後，法院會收到大量的驅逐房客案件。因此，在前期準備訴前的相關檔尤為必要，這會大大節省時間，也可以早日把房間空置出來。房東房客租金糾紛涉及的法律法規繁多，程式繁雜，專業性強。在此，傑羅德律師樓建議您如果遇到此類問題，一定要尋找專業的律師代理您的案件，最大程度保障自身利益，避免走彎路岔路。

諮詢熱線：212-226-6359；微信：Gerald6359；郵箱：[email protected]。辦公室地址：華埠：84 Bowery, 500B, New York, NY, 10013；法拉盛：136-20 38th Ave., Suite 3F, Flushing, NY 11354。

房東 租客 租金

上一則

「金興紙包蛋糕」支持抗疫抗暴 關愛社區捐贈貧黎、長者及前線人員食物和防疫用品

下一則

KIA「FIRST EDITION」EV6電動車1500輛全部預定一空 將於2022年第一季交車

延伸閱讀

朱&施聯合律師樓資深猶太律師提醒非公民被抓應立刻申請保釋

朱&施聯合律師樓資深猶太律師提醒非公民被抓應立刻申請保釋
來自香港 CBP截獲價值30萬元勞力士假表

來自香港 CBP截獲價值30萬元勞力士假表
史摩仁律師樓重啟 免費視頻會談淺談配偶暫時贍養費與配偶撫養費

史摩仁律師樓重啟 免費視頻會談淺談配偶暫時贍養費與配偶撫養費
強強聯手 巴內特律師樓精攻意外傷害案

強強聯手 巴內特律師樓精攻意外傷害案
朱&施聯合律師樓為未抽中H-1B者提建議

朱&施聯合律師樓為未抽中H-1B者提建議

熱門新聞

楊安澤承認敗選。（記者洪群超/攝影）

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

2021-06-22 23:22
該男子涉嫌在艾姆赫斯特持槍強姦並搶劫一名女子。(警方提供)

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

2021-06-20 22:33
涉嫌在法拉盛華人超市偷竊商品的男子，和警員一起向外走，隨即逃離。(讀者提供)

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

2021-06-24 09:50
12名遭遇標會倒會的會腳，向亞總會求助。(記者黃伊奕／攝影)

華社再爆倒會 金額恐達千萬

2021-06-18 02:30
紐約市撒錢助年輕遊民歸正途，每月1250元，可領兩年。(記者張晨/攝影)

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

2021-06-18 14:53
楊安澤承認敗選，但表示這場選舉已達到很多眾多目標，他將繼續以其他方式為紐約市更好的明天奮鬥。（記者洪群超/攝影）

紐約市長初選 亞當斯暫領先 楊安澤認輸

2021-06-23 07:08

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人
你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上
佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔
洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗