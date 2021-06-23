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謝建林醫師籲年逾50定期胃鏡檢查

紐約訊

位於法拉盛的「謝建林腸胃肝膽專科」診療中心，備有多間腸胃鏡手術室及恢復室，且儀器設備新穎。該診療中心提供「無痛腸胃鏡及藥丸式小腸鏡」檢查。歡迎有各種腸胃及肝膽方面問題的僑胞致電約診。

連接食道及胃之處有一擴約肌稱為賁門，調節食物進到胃的速度和體積。食物經過胃的消化後，進入十二指腸，位於胃底部與十二指腸相接的擴約肌稱為幽門，同樣具有控制食糜進到十二指腸的速度及體積。消化性潰瘍在以往幾乎是無法根治的疾病，只要稍稍飲食不正常、疲勞、情緒不佳、緊張或生活不規律，就非常容易復發；強烈的胃痛、腹痛只能靠服用藥物控制，而一再的復發會引發如上消化道出血、穿孔及阻塞等併發症，嚴重者甚至危及生命，需要緊急開刀治療。

幽門螺旋菌的發現，是改變過去以為壓力或生活不正常而造成胃潰瘍，進而讓消化系統潰瘍等疾病，從不可能治癒的難纏慢性病，變成一個可用抗生素及其他藥品即可在短期內治癒的疾病，它可引起胃黏膜自我保護的機制並刺激增加胃酸分泌，進而引發消化性潰瘍和胃壁潰瘍，導致如：慢性胃炎、消化性潰瘍、胃癌等疾病，甚至與胃淋巴瘤有關係。目前WHO也宣布幽門螺旋桿菌是致癌病菌，感染幽門螺旋桿菌後得胃癌的機率會提高3倍。

謝醫師指出，幽門螺旋菌多為接觸或飛沫傳染，呼籲必須注重個人衛生、常洗手、避免食用可能被污染的食品、實行分食制等都是預防感染幽門螺旋菌的好方法。測試幽門螺旋菌之方法有呼吸吹氣測試、驗血、通過胃鏡抽取組織做快速測試以及驗大便。當中，吹氣測試以及驗大便之準確度達90%。通常50歲以上的人，每5年必須做一次胃鏡檢查。

畢業於芝加哥大學及紐約西奈山醫學院腸胃肝膽專科的謝建林醫師，曾任艾姆赫斯特醫院腸胃肝膽門診部主任兼主治醫師，紐約西奈山醫學院內科助理教授，擁有美國腸胃肝膽專科、內科特考文憑。

謝建林醫師主治：胃痛、腹痛、胃潰瘍、便秘、腹瀉、便血、痔瘡、各型肝炎、膽病、炎症性腸病(IBD)、腸息肉、腸癌、食道問題、消化不良等各種腸胃肝膽病症，歡迎僑胞致電預約，電話：718-321-8840，通國、粵、英及上海話，接受大部分保險。地址：38-08 Union Street, #6A, Flushing, NY 11354。

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