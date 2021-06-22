北港台菜6/22起開放堂食敬請預約熱情林師傅歡迎新老顧客光臨
紐約僑胞心目中的台菜第一首選「北港台菜」，因為去年的疫情改成外賣自取服務，生意仍然火紅，新增許多團購消費。日前紐約巿政府宣布餐館堂食開放政策，北港台菜林師傅也準備好迎接新老顧客，訂於6/22起全面對外開放堂食。因應疫情尚未完全結束，該店減少原先一半的桌數，並採用隔離屏風，讓客戶盡情享受佳餚。因店內座位有限，為免大排長隊，敬請提前電話預訂。
林師傅超過40年的一手好廚藝，不僅保有菜的原汁美味，也是台菜「快炒」最上乘功夫；並會配合當令季節，將老祖母時代的名菜，加入林師傅的創意巧思，變成一盤老少咸宜且口味道地的大廚推薦名菜。平時高朋滿座、周末大排長龍，是北港林師傅23年來的精神支柱。舉凡中國南北菜式精緻、濃郁、清淡、奢華各具特色，而台灣菜式汁原味獨具一格，進入該餐館，顧客總會看到一人身著白色廚師衣服、臉上呈現笑容，不停地進出廚房與餐廳並忙著和顧客寒暄、招呼，那就是華人圈家喻戶曉、口中的北港林仔（林師傅），這是北港台菜除了菜式之外與別家餐館不同的特色之一，也是在中餐館林立的法拉盛歷久不衰、更是中外人士口中的「台菜舌尖」。林師傅的拿手菜包括：三杯雞、鹽酥雞，紅燒、糖醋及椒鹽排骨，蔥油、椒鹽魚片、港邊全魚，林師傅炒花枝，蒜辣中卷，豆豉、薑蔥蚵，九層塔海瓜子，薑蔥、小椒牛肉絲，中芹、香干、筍尖肉絲，客家小炒、蒼蠅頭，五味蝦、椒鹽蝦，台式紅燒豆腐、三杯豆腐，高麗菜、白菜滷， 苦瓜雞湯，麻油雞酒鍋等。
北港台菜地址：59-14A Main St., Flushing, NY 11355（緬街新中美超市對面，近495公路，停車方便），電話：718-886-8788，營業時間：11:00am-7:00pm。
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