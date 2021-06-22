新東方古董一條街 免費鑒定古玩

紐約法拉盛新東方商城的樓下古董一條街聚集超過4個古董店鋪——「新東方古玩城」、「翠寶軒玉器行」、「紫金閣 古藝術」、「閩航珠寶行」。

新東方商城的樓下古董一條街位於紐約法拉盛香港 超市對面，該街聚集超過4個古董店鋪，包括：「新東方古玩城」、「翠寶軒玉器行」、「紫金閣 古藝術」、「閩航珠寶行」。該街專營A貨翡翠、和田白玉、古董瓷器雜項、字畫、錢幣郵票、收購二手黃金、各類古董藝術品及金銀幣等專項。

店鋪的老闆們不僅均從事各個專項領域買賣多達30年，更是其專項的收藏家、鑒定專家，集百般武藝於一身的他們稱的上是資深古玩專家。他們多年奉行「薄利多銷、貨真價實、童叟無欺」的經營思想，贏得了廣大顧客的支持與信賴。法拉盛新東方樓下古董一條街的資深古玩專家為大家免費鑒定古董，將來還會舉辦各類古玩的知識講座，歡迎各路收藏家和古董愛好者光臨。

店鋪的老闆們表示，他們玩收藏就要獨具慧眼，同時還要學會靈活鑒定，在古玩鑒定實踐中，他們總結出一些奇特、另類、省力又省心的鑒定方法。

觀察包漿方：包漿又稱「黑漆古」，它是在悠悠歲月中因為灰塵、汗水、把玩者的手澤、或者土埋水浸、經久的摩挲、甚至空氣中射線的穿越，層層積澱，逐漸形成的表面皮殼。它滑熟可喜，幽光沉靜，告訴你這件東西有了年紀，顯露出一種溫存的舊氣。那恰恰是與剛出爐的新貨那種刺目的「賊光」、浮躁的色調、乾澀的肌理相對照的。所以凡是一件老東西肯定是有包漿的，觀察包漿的老氣程度是古董鑒定最簡單的第一個小方法。

藏品對比法：談到鑒定，大多數人第一時間想到的就是專家；提到專家，大多人想到的就是滿頭白髮、山羊鬍的造型。其實，鑒定就是經驗之談，因為專家見的真東西多了，所以假東西也就能分辨出來。那這個最基本的鑒定方法就是對比法。當你手上有件藏品，何不去找件差不多的真品進行對比呢？

年代特點判斷法：每個古董它都會有它的年代，每個年代也都會有特定的一些特點，這是鑒定古董最基本的。就比如前一陣最熱議的永樂青花的「熱水瓶」事件。該藏友的證據，是青花熱水瓶底的文字：「明成祖內閣司禮太監禦寶、大明永樂六年戊子秋。」他覺得如果這是真品的話，市場價值應該至少在100萬元以上。但青花熱水瓶把現場的專家和觀眾都逗樂了。為什麼呢？因為年代的特點在那，那個年代是沒有這個東西的。

科學儀器鑒定法：科學儀器的鑒定應該可以說是目前最專業的方法了。但是科學儀器的鑒定單位應該選擇一家專業、權威的相關機構。

紐約法拉盛新東方商城的樓下古董一條街的資深古玩專家們廣交善緣，歡迎廣大僑胞前來交流選購。地址：37-12 Main St., Flushing, NY 11354，Busy Mall Bsmt B46新東方商場（香港超市對面），電話：718-813-5810（傅先生資深古玩專家）。